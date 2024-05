Representantes dos trabalhadores do serviço público de limpeza e higiene urbana da Câmara Municipal de Lisboa entregaram esta quarta-feira nos Paços do Concelho um memorando reivindicativo para relembrar Carlos Moedas das medidas que ainda estão por cumprir no setor.

Em declarações à agência Lusa, o dirigente do Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa (STML), Nuno Almeida, disse que uma delegação sindical entregou cerca das 11h30 pelo vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), Anacoreta Correia, nos Paços do Concelho, um memorando reivindicativo subscrito por mais de 750 trabalhadores.

“Entregámos o memorando a Anacoreta Correia, que irá depois fazer chegar a Carlos Moedas. Este memorando visa relembrar a Câmara dos compromissos que há quase um ano assumiu com os trabalhadores na luta que nós tivemos e até se chegou a um entendimento com a Câmara para resolver algumas das revindicações dos trabalhadores, mas a verdade é que passado um ano algumas ainda estão por cumprir”, contou.

Em junho de 2023, o sindicato celebrou um acordo com a CML “onde ficaram expressos um conjunto de compromissos e respostas da autarquia às revindicações dos trabalhadores”.

“No entanto, alguns desses compromissos não foram satisfeitos nos seus prazos e, noutras matérias, não foram respeitados os conteúdos consensualizados“, disse.

Passado quase um ano depois da assinatura do referido acordo, e dois anos após a entrega do caderno reivindicativo continuam a persistir problemas.

“Juntamos a isto a pretensão dos trabalhadores quererem ver valorizada a sua carreira e alguns aspetos relacionados com a profissão, como o desgaste rápido e atualização do suplemento de insalubridade e penosidade”, indicou.

Nuno Almeida afirmou também que o STML considera que no atual quadro político, existem condições para que o executivo liderado por Carlos Moedas possa intervir junto do Governo para que possam ser resolvidos os problemas que o setor continua a atravessar.

“Agora vamos aguardar que chegue às mãos de Carlos Moedas e que sejam tomadas medidas para resolver o problema dos trabalhadores e também do serviço público que também fica em causa”, concluiu.