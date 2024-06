Pode estar à vista mais uma escalada no conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Um alto responsável da Força Aérea ucraniana disse, numa entrevista, que alguns dos caças F-16 doados à Ucrânia ficarão estacionados em bases no estrangeiro.

“Há um certo número de aeronaves que serão armazenadas em bases aéreas seguras fora da Ucrânia para que não sejam um alvo aqui”, disse Serhii Holubtsov, citado pelo Kyiv Independent. O responsável explicou que esses aviões farão parte da “reserva” da Ucrânia, e serão usados para “substituir aeronaves defeituosas durante a manutenção de rotina”.

Em entrevista à rádio Free Europe/Radio Liberty, Holubtsov adiantou que Ucrânia já tem planos quanto ao número de F-16 que receberá dos aliados este ano e no próximo.

A resposta da Rússia não se fez esperar. O chefe do Comité de Defesa da Duma (a Câmara baixa do Parlamento russo) avisou que tanto os F-16 que participarem de missões de combate contra a Rússia como as bases onde ficarão estacionados vão tornar-se um alvo legítimo para as Forças Armadas Russas.

“Se descolarem dos aeródromos de algum país, entrarem no espaço aéreo da Ucrânia, lançarem mísseis [contra a Rússia] e voltarem para lá, então esse é um objetivo legítimo. Quanto ao atirar, podemos derrubar qualquer pessoa e em qualquer lugar”, sublinhou Andrey Kartapolov, em declarações à agência de notícias RIA Novosti.

Recorde-se que vários países da NATO (como a Dinamarca, Países Baixos, Bélgica e Noruega) comprometeram-se a entregar dezenas de caças F-16 à Ucrânia. Copenhaga deve ser a primeira a fazê-lo ainda este verão e Haia deve entregar as primeiras aeronaves ainda este ano. Neste momento, prossegue o exigente processo de treino de pilotos ucranianos.