Centenas de crianças migrantes não acompanhadas que chegam à Europa estão a ser forçadas a trabalhar para cartéis de droga cada vez mais poderosos, para satisfazer o aumento da procura do continente por cocaína, segundo uma investigação do The Guardian.

De acordo com fontes citadas na investigação, o número pode ascender aos milhares. As autoridades registaram, em 2022, a chegada à Europa de 15.928 crianças não acompanhadas — muitas das quais desapareceram posteriormente. A investigação revelou que são atraídas pelas redes sociais e pelas promessas de uma vida melhor.

As autoridades da União Europeia alertaram para a exploração em grande escala de crianças africanas por redes de traficantes de droga que operam na Europa Ocidental, em cidades como Paris e Bruxelas, à medida que procuram expandir o mercado europeu de cocaína, que ascende a 10 mil milhões de libras (11,9 mil milhões de euros). Uma avaliação recente concluiu que a Suécia, a Bélgica, os Países Baixos, a Espanha e a França registaram “vários casos concretos de exploração de centenas de menores do Norte de África, recrutados por redes de tráfico de droga para venderem estupefacientes”.

A polícia belga identifica o “Mocro Maffia”, um grupo marroquino que inclui vários dos maiores cartéis de tráfico de cocaína da Europa, como um dos principais exploradores de crianças. Pensa-se que o grupo esteja ativo no porto belga de Antuérpia, a principal porta de entrada da cocaína na Europa. Esta organização tem um comportamento violento, tendo já ameaçado a ministra da Justiça belga, ou a princesa herdeira holandesa.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O jornal britânico avanç,a também, que Londres poderá ser a próxima cidade, depois de a polícia ter encontrado recentemente várias crianças, vindas de Marrocos e da Argélia, aparentemente vítimas de tortura, que deverão ter sido traficadas por gangs de cocaína. As agências de proteção de crianças alertam para utilização de meios brutais além da tortura, como a violação das crianças se estas não conseguirem vender droga suficiente.

A preocupação com o nível de exploração fez com que, em março, as forças policiais da UE — juntamente com as agências do Reino Unido, da Europol e da ONU — se reunissem para discutir a forma de combater o cenário atual.

A canábis continua a ser o estupefaciente mais consumido na Europa, tendo no último ano sido usada por 22,8 milhões de pessoas, enquanto o panorama está a mudar, com substâncias sintéticas mais potentes e novas misturas e padrões.

Cocaína e seus derivados preocupam autoridades na Europa, revela relatório

Um relatório europeu alerta para que a cocaína e os seus derivados são dos consumos mais preocupantes a nível da saúde pública na Europa. “Há sinais de que a elevada disponibilidade de cocaína na Europa está a ter um impacto cada vez mais negativo na saúde pública”, conclui o “Relatório Europeu Sobre Drogas 2024 — Tendências e Desenvolvimentos” apresentado pelo Observatório Europeu das Drogas e da Toxicodependência (EMCDDA, na sigla em inglês) esta terça-feira, em Lisboa.

O tráfico de grandes volumes de cocaína em contentores marítimos através dos portos da Europa continua a ser um fator significativo na elevada disponibilidade da droga na região. À medida que as polícias têm fortalecido o combate, os grupos de criminalidade organizada também têm como alvo os portos mais pequenos, tanto nos países da UE como nos que fazem fronteira e que podem ser mais vulneráveis ao tráfico.

Os grupos de criminalidade organizada também abastecem os consumidores europeus através do processamento de produtos ilícitos de cocaína em vários países da UE, tendo sido desmantelados 39 laboratórios de cocaína em 2022 (34 em 2021).

Também o panorama da canábis, a droga mais consumida em toda a UE em pessoas entre os 15 e os 64 anos, “está a mudar e a criar novos desafios para as políticas” dos Estados-membros. O teor médio de THC (grau de potência) da resina de canábis duplicou nos últimos 10 anos e continua a aumentar (22,8% em 2022), enquanto o da canábis herbácea (erva) tem permanecido geralmente estável, adianta o relatório.