O vice-presidente do Chega, Pedro Frazão, anunciou, esta quinta-feira, que se vai candidatar à Câmara Municipal de Oeiras nas próximas eleições autárquicas. A notícia foi avançada pelo próprio deputado na CNN Portugal.

No sua conta pessoal do X, Pedro Frazão confirmou a “candidatura anunciada em direto”. O deputado lembrou que esta quinta-feira foram realizadas buscas na Câmara Municipal de Oeiras por “suspeitas graves de corrupção prevaricação, participação económica em negócios e abuso de poder”.

???? CANDIDATURA ANUNCIADA EM DIRECTO – CHEGA DE CORRUPÇÃO! VOTA NO FRAZÃO! ???? Hoje, a Polícia Judiciária realizou NOVAMENTE buscas na Câmara Municipal de Oeiras por suspeitas graves de corrupção, prevaricação, participação económica em negócios e abuso de poder! Chega de… pic.twitter.com/yNphq7J84T — Pedro dos Santos Frazão (@Pedro_Frazao_) June 26, 2025

“Chega de esquemas, chega de compadrios, chega de corrupção”, afirmou Pedro Frazão, que defendeu que Oeiras “merece transparência, mérito e coragem para pôr fim aos interesses instalados”.

Por outro lado, na antena da CNN Portugal, questionado sobre a candidatura de Isidro Morais Pereira, Pedro Frazão fez depender um eventual apoio do Chega ao major-general se André Ventura não avançar na corrida à Belém.

“O que posso dizer é que os apoios partidários às candidaturas presidenciais são discutidos nas direções nacionais dos partidos depois de os próprios avançarem. No Chega, estamos à espera que André Ventura, o nosso presidente, [decida] se vai avançar ou não”, explicou Pedro Frazão.

A candidatura de André Ventura ficou “em stand by” desde a convocação das eleições legislativas, recordou o deputado. Por agora, Pedro Frazão “não tem conhecimento de qualquer conversa” do Chega com Isidro Morais Pereira, mas tem “estima” pelo major-general.