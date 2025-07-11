O PS Alenquer pediu a abertura de um processo disciplinar para expulsar do partido o até agora vice-presidente da câmara Tiago Pedro, eleito pelo partido e que se candidata como independente nas autárquicas deste ano contra o socialista João Nicolau.

“A comissão política decidiu solicitar junto dos órgãos federativos, ao abrigo dos Estatutos do PS, a abertura de processo disciplinar com vista à cessação da sua militância e exclusão dos órgãos regionais”, refere o PS Alenquer num comunicado divulgado esta sexta-feira, após reunir a comissão política concelhia.

Entretanto, Tiago Pedro pediu esta semana a sua desfiliação do partido, conforme indicou o próprio à Lusa.

Os socialistas alegam que o autarca não apresentou qualquer candidatura às eleições internas para a escolha dos candidatos à câmara municipal, que acabaram por ser disputadas por Hélder Miguel e João Nicolau, tendo este último sido o escolhido.

“A decisão unilateral do até agora vereador eleito pelo PS representa uma rutura com os valores da ética, transparência, solidariedade, honestidade e compromisso que sempre orientaram o PS Alenquer”, sublinham.

Perante o anúncio da candidatura independente de Tiago Pedro, o presidente da câmara, Pedro Folgado, decidiu retirar-lhe a vice-presidência e os pelouros, redistribuindo-os por si e pelos restantes vereadores do PS.

“Fui eleito pelo PS e não fazia sentido mantê-lo como vereador do PS, havendo uma candidatura desalinhada do PS. Por isso, retirei-lhe os pelouros e a vice-presidência”, explicou à Lusa Pedro Folgado, que por ter atingido o limite de mandatos não se recandidata ao cargo, assumindo o lugar de mandatário da candidatura socialista nas eleições de 12 de outubro. “Entendo a decisão”, reagiu Tiago Pedro, numa declaração à Lusa.

Tiago Pedro tem 43 anos e é natural e residente no concelho. Assumiu funções políticas no município em 2015, primeiro como adjunto do presidente da câmara, Pedro Folgado, e em 2021 como vereador em permanência eleito pelo PS. Antes foi diretor-geral de uma empresa de transportes e logística.

Além de Tiago Pedro, na corrida eleitoral à presidência da Câmara de Alenquer, no distrito de Lisboa, estão já João Nicolau (PS), Ernesto Ferreira (CDU) e Francisco Guerra (PSD/CDS-PP).

Nas últimas eleições autárquicas, o PS ganhou com maioria absoluta, elegendo cinco elementos para o executivo municipal contra um do PSD e outro da CDU (PCP/PEV).