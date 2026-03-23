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Trump prolonga por cinco dias prazo do ultimato a Teerão

Este artigo tem mais de 6 meses

Trump diz que os EUA e o Irão tiveram "conversas muito boas e produtivas", que podem levar a "uma resolução completa e total" da guerra e acrescenta que negociações continuarão "ao longo da semana".

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O anúncio foi feito algumas horas antes do final do prazo do ultimato, apresentado no domingo, a terminar às 23h44

SHAWN THEW / POOL/EPA

O anúncio foi feito algumas horas antes do final do prazo do ultimato, apresentado no domingo, a terminar às 23h44

SHAWN THEW / POOL/EPA

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O Presidente norte-americano prolongou esta segunda-feira o prazo para o Irão reabrir o estreito de Ormuz, afirmando que Washington vai suspender os ataques a centrais elétricas durante cinco dias.

O anúncio foi feito algumas horas antes do final do prazo do ultimato, apresentado no domingo, a terminar às 23h44 TMG (mesma hora em Lisboa).

Numa mensagem publicada em maiúsculas, Donald Trump disse que os Estados Unidos e o Irão tiveram “conversas muito boas e produtivas”, que podem levar a “uma resolução completa e total” da guerra, adiantando que as negociações vão continuar “ao longo da semana”.

O Presidente norte-americano não avançou, no entanto, mais pormenores sobre as negociações diplomáticas e o Irão ainda não mencionou qualquer conversa entre os dois países.

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