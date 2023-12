Do preço dos ovos ao rumo da guerra. Numa longa sessão que durou quatro horas, num modelo misto entre uma conferência de imprensa e um town hall ao estilo norte-americano, o Presidente russo, Vladimir Putin, respondeu a cerca de 70 perguntas — algumas de jornalistas e outras do público — sobre os mais variados temas. O evento — habitual até 2019, mas que foi suspenso depois desse ano, primeiro por força da pandemia e, depois, pela guerra na Ucrânia — pretendia servir de balanço do ano 2023 na Rússia, e a “operação militar especial” foi um tema em claro destaque. Contudo, apesar de já ter passado quase dois anos desde o início do conflito no país vizinho, um cessar-fogo está muito longe de acontecer — e o Chefe de Estado russo mantém a retórica que esteve na origem da invasão a 24 de fevereiro.

“Quando termina a guerra?” Esta talvez seja uma das perguntas para que mais russos querem resposta — e foi logo a terceira a ser colocada durante a conferência de imprensa. Vladimir Putin deu uma resposta simples: “Quando os objetivos da operação militar especial forem atingidos.” Numa explicação que encontra paralelismos com o discurso do início da guerra, o Presidente russo continua a defender que a Rússia tem o dever de “desnazificar” e “desmilitarizar” a Ucrânia.

Vladimir Putin lembrou, na conferência de imprensa, que a Ucrânia tem como “ídolo” o nacionalista Stepan Bandera, que colaborou com os nazis, estando o neonazismo enraizado na sociedade ucraniana. Sobre a desmilitarização, o Presidente russo lamentou que o Ocidente ainda forneça armas a Kiev, ainda que se tenha mostrado confiante de que isso vá “acabar num dia” que, prevê o Chefe de Estado, estará a chegar.

