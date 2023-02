A nova direção do SNS teve dificuldades em gerir, sem arestas, uma das primeiras contratações que fez. Fernando Araújo, novo CEO do SNS, pediu em novembro à secretaria-geral do Ministério de Saúde que contratasse uma empresa privada específica, a mesma do até então seu assessor na administração no Centro Hospitalar São João. O Ministério fez assim um ajuste direto à empresa Kicab, sem “redução do contrato a escrito”, já que o valor foi 9 mil euros (ficando a mil euros dessa obrigação). A assessoria de comunicação, que durou 25 dias, custou à nova direção do SNS 360 euros por dia. Depois disso, contou com os serviços do mesmo assessor durante o mês seguinte. De borla.

O contrato inicial — de 9 mil euros — acabou a 31 de dezembro, mas Rui Neves Moreira exerceu funções de assessoria na nova direção do SNS — como podem atestar vários órgãos de comunicação social com quem manteve contacto, incluindo o Observador — durante todo o mês de janeiro e início de fevereiro. Isto criou, à partida, um problema legal: ao não ter contrato, o assessor (Rui Neves Moreira) e a sua empresa (a Kicab) não estavam sujeitos ao dever de confidencialidade, além de terem acesso a informação privilegiada. Há historial sobre esta matéria na Administração Pública, em particular na Administração Central, quando um consultor e amigo do primeiro-ministro, Diogo Lacerda Machado, exerceu funções sem contrato e António Costa foi forçado a firmá-lo para garantir que o Estado era defendido.

A nova direção do SNS justifica, em resposta ao Observador, que ao contrário do que acontecera em dezembro, Rui Neves Moreira exerceu funções em janeiro por via do protocolo que a direção do SNS tem com o Centro Hospitalar de São João. A empresa (a Kicab), também em resposta ao Observador, reiterou que o próprio Conselho de Administração do São João solicitou “o apoio pontual de assessoria de imprensa à DE-SNS, ao abrigo de um protocolo de cooperação estabelecido entre as instituições que abrange várias áreas, serviços e recursos do hospital”.

É aqui que voltam os problemas. O protocolo existe, mas não prevê — ao contrário do que diz a empresa e a DE-SNS — qualquer cedência de serviços de assessoria de imprensa ou comunicação. O Observador solicitou o documento à direção nacional do SNS que, de forma transparente, o cedeu. No entanto, ao analisar o documento, é possível constatar que a única referência à palavra comunicação é quando se admite que sejam alocados “recursos e Serviços de Sistemas de Tecnologias de Informação e Comunicação”. Os chamados STIC são, porém, serviços na área informática e não na área da assessoria de imprensa ou comunicação.

