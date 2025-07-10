A destruição da obra, a "motivação política" e os "deputados do PSD". Como Sócrates viu um "Parlamento" no julgamento

Começou como acabou. Quando chegou ao Juízo Central Criminal de Lisboa, pelas 9h00, José Sócrates disse esperar que “ao fim de 12 anos o Ministério Público (MP) apresente uma prova”. Sete horas e meia depois, à saída do tribunal, repetiu a mesma ideia. Porém, mesmo sem, supostamente, ver provas da parte dos procuradores durante todo o dia, o antigo primeiro-ministro não deixou de se irritar com o MP, ao atacar a “maledicência” ou a “motivação política” da acusação. E assim ruíram os “instintos de simpatia” que assumiu tentar trazer para esta sessão.

Se na véspera já tinha concentrado todos os seus ataques no MP, o ex-governante, de 67 anos, manteve o alvo, mas sob uma mira muito específica: a de que a acusação do processo Operação Marquês teve contornos políticos. Foi assim que equiparou procuradores a deputados do PSD, apostados em “destruir” a sua obra governativa e assumindo críticas que associou à Direita.

Independentemente do tema em análise nesta quarta sessão, fosse a OPA da Sonae sobre a PT, entre 2006 e 2007, a transição da presença da PT no Brasil da Vivo para a Oi, em 2010, ou as alegações de favorecimento ao grupo Lena nas adjudicações do Estado ou da Parque Escolar, em tudo o antigo primeiro-ministro viu uma mancha política sobre o MP.

Desta feita, ao contrário dos dois dias anteriores, José Sócrates não foi confrontado com escutas, mas apenas com documentos, dividindo-se entre esclarecimentos à juíza Susana Seca, ao MP e às defesas de alguns dos outros arguidos. E num interrogatório que não sabe ainda quando vai terminar, Sócrates começou já a fazer declarações sobre um dos núcleos de factos mais densos do processo: a alegada corrupção do então primeiro-ministro promovida pelo Grupo Lena.

A Vivo, a Oi e como o colapso da PT no Brasil anulou os “instintos de simpatia”

A sessão não contaria mais do que 10 minutos de duração. O MP iniciou as perguntas sobre o contexto e a linha do tempo em que José Sócrates tomou conhecimento da solução que a PT viu na brasileira Oi para desbloquear o veto do Estado à alienação da participação da operadora na Vivo. O antigo primeiro-ministro considerou logo a questão inicial “muito imprópria”.

Porém, foi quando o procurador Rui Real perguntou de seguida sobre a presença de Sócrates numa cimeira ibero-americana no Chile e uma eventual conversa com Lula da Silva sobre a política de comunicações de Portugal e Brasil que o ex-governante rapidamente perdeu a paciência.

“Deve ter sido a décima vez que respondo a essa pergunta. Não percebo a relevância da pergunta”, retorquiu, sendo alertado pela juíza Susana Seca para não colocar em causa as questões.

“Estou a fazer o máximo esforço… os meus instintos de simpatia devem estar ao máximo nesta sessão. Acredite que é a minha intenção”, garantiu José Sócrates. “A minha impaciência só resulta de ser a décima vez que respondo”, acrescentou.