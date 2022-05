A queda da casa de Vladimir. Pode o Dia da Vitória tornar-se na derrota pessoal de Putin?

Vladimir Putin gosta de fazer coincidir acontecimentos, mas essa coincidência pode nem acontecer no sentido que o líder russo desejaria. E é por isso que o 9 de maio de 2022, 75.º dia de guerra, tem sido alvo de várias especulações, incluindo se o Dia da Vitória poderá tornar-se o dia da derrota pessoal do Presidente russo, e o primeiro empurrão escada abaixo do poder.

O Dia da Vitória Soviética marca a derrota da Alemanha Nazi na Segunda Guerra Mundial, e o país celebra-a com uma grande parada militar, um costume que só se tornou anual a partir de 1995. No Ocidente, o fim do conflito é assinalado na véspera. A diferença tem a ver com fusos horários: quando os alemães assinaram o documento de capitulação, no Leste Europeu já era dia 9.

Ao longo de abril, a informação recolhida pelas secretas do Ocidente, a começar pelos serviços norte-americanos e britânicos, previa que Putin usasse esse dia para anunciar a vitória sobre a Ucrânia. As ruas de Moscovo seriam anfitriãs de algum tipo de apoteose, com um discurso mais deslumbrante do que o fogo de artifício.

O Instituto para o Estudo da Guerra dos EUA dizia-o claramente em abril, num dos seus relatórios diários sobre o conflito: “O ritmo das operações russas continua a sugerir que Vladimir Putin está a exigir uma ofensiva precipitada para atingir os seus objetivos declarados, possivelmente até ao Dia da Vitória.” No entanto, alertavam que a pressa e a preparação parcial do ataque iria “prejudicar a sua eficácia, podendo comprometer o seu sucesso”.

Se nada fosse conseguido até essa data, e no bolso de Putin houvesse apenas uma longa lista de generais mortos em batalha e o bombardeamento fatal do navio-almirante do Mar Negro, o Moskva (batizado com o nome da capital russa), nada de bom poderia seguir-se. Analistas do Ocidente vaticinaram que a falta de resultados até 9 de maio poderia ter o efeito de um sismo no poder de Putin. A intensidade é que era difícil de calcular.

Sergei Lavrov acabou com esta ideia. “Os nossos militares não vão ajustar artificialmente as suas ações a qualquer data, incluindo o Dia da Vitória”, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros russo durante uma entrevista à Mediaset, televisão italiana, a mesma em que comparou Zelensky a Hitler.