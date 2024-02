Nos últimos anos, um nome tornou-se incontornável na música pop em Portugal: Ivandro. Single após single, foi cimentando um percurso que o levou a tornar-se no músico nacional mais ouvido no Spotify, em 2022, e um dos mais frequentes nos grandes palcos do país. Esta jornada culmina com o lançamento do seu álbum de estreia: Trovador chega esta sexta-feira, 16 de fevereiro.

Dono de um R&B muito próximo da pop, Ivandro é acima de tudo um produto do circuito do hip hop, o que o torna num exemplo raro a fazer esta trajetória. Com 21 faixas, o seu primeiro disco de longa-duração é, nas palavras do próprio, a sua “vida em melodias”. São canções de amor mas também de desgosto, de quem aceita tudo o que a vida traz para transformar esses sentimentos em versos e instrumentais honestos.

Neste álbum, não só se assume a solo como convoca uma série de convidados especiais, desde amigos que foram fulcrais na sua história, como Bispo ou Julinho KSD; até nomes improváveis de outros mundos musicais, como António Zambujo e Marisa Liz. Além disso, não esconde a ambição de trilhar uma carreira internacional, nomeadamente no Brasil, cuja influência aqui se nota pelas vozes de Agnes Nunes e Vitor Kley.

