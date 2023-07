É certo que eram cabeça de cartaz, mas esperava-se que o horário nobre do primeiro dia de Super Bock Super Rock, este ano de volta ao Meco, Sesimbra, fosse dividido entre o punk dos The Offspring e a pop elegante e sedutora de Róisín Murphy.

Qual quê. Quando o relógio marcava 22h45, hora de ambos os concertos (com palcos não tão distantes que faziam antever sobreposição sonora), poucos estavam à espera da cantora irlandesa, antiga vocalista dos Moloko e agora com uma carreira a solo. Já diante do palco Super Bock acumulavam-se fãs prontos para escutar “Pretty Fly (For a White Guy)” ou “Self Esteem”.

Foi com “Come Out and Play”, do álbum Smash, editado em 1994, que a banda formada dez anos antes na Califórnia, EUA, deu mote ao parque de diversões em que se tornou a Herdade Cabeço da Flauta durante pouco mais de uma hora. Chegaram ao Meco com uma carreira de quase 40 anos, mas os cabelos espetados, os mosh pits e o ritmo alucinado com que os Offspring entregam uma faixa atrás da outra mantêm-se.

