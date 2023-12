[Este é o último de três artigos sobre a forma como alguns produtos alimentares originalmente associados a luxo e exotismo se tornaram correntes nas nossas vidas e, pelo meio, influenciaram o desenrolar da História. Aqui pode ler o primeiro e o segundo artigos]

Açúcar

Durante milénios, a única fonte relevante de açúcar concentrado na dieta humana foi o mel, embora nalgumas regiões também fossem consumidos xaropes extraídos de certas espécies vegetais. Até que, há cerca de 10.000 anos, no Sudeste Asiático (na Nova Guiné e em Taiwan), houve quem descobrisse que do caule da cana-de-açúcar (Saccharum sp.) podia obter-se um líquido rico em açúcar (ver De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 17: O alimento-dos-deuses e a seda-das-fadas). Inicialmente, o uso alimentar dado à cana-de-açúcar era rudimentar e passava por chupar secções do caule cru, mas, pouco a pouco, foram desenvolvidos procedimentos e técnicas para obter açúcar sob a forma de cristal – o mais antigo registo comprovado destas práticas data do ano 350 a.C., na Índia, mas é possível que elas já estivessem em uso desde o século II a.C.

