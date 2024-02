Quem cortou as pensões, PS ou PSD/CDS? É um tema que tem estado em cima da mesa nos debates para as legislativas e nos comícios dos vários partidos. Luís Montenegro foi já confrontado várias vezes com o tema. Na altura da troika, era líder parlamentar do PSD. E foi por causa desse papel que Paulo Raimundo, secretário geral do PCP, atirou, no debate com o líder da AD: “Não nos podemos esquecer dos tempos dos cortes de pensões, dos cortes de salários, dos cortes nos subsídios de natal, do maior aumento de impostos do tempo da troika. E Luís Montenegro tem uma responsabilidade acrescida”. Paulo Raimundo ainda insistiu: “Luís Montenegro, a AD, o PSD, o CDS, mas também aqueles que hoje são os rostos do Chega e da Iniciativa Liberal, foram os recordistas dos cortes de pensões naqueles dias sombrios da troika”.

O tema continuou. Com Luís Montenegro a assumir a responsabilidade de “poder ter contribuído na Assembleia da República para que um governo devolvesse ao país a autonomia para poder financiar-se e dar resposta a um problema que era só este: não havia dinheiro para pagar salários nem pensões em 2011 e havia a perspetiva de os pensionistas ficarem sem nada, não era cortar, era ficar sem nada. O corte que houve, e que salvaguardou as pensões mais baixas, foi inscrito no memorando de entendimento negociado pelo PS”. Negociado pelo PS mas concretizado pelo PSD/CDS, recordou Raimundo. Luís Montenegro ainda viria a puxar dos galões, dizendo que “o PSD está associado à maior valorização das pensões, com 14.º mês”.

Só que o assunto não ia ficar por aqui. E também se tornou tema entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro mesmo fora dos debates. Os dois só se vão defrontar na próxima segunda-feira, 19 de fevereiro.

