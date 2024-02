Sem uma resposta robusta dos centros de saúde, a afluência às urgências dos hospitais do SNS recuperou nos últimos dois anos (depois das quebras acentuadas de 2020 e 2021) e estabilizou em níveis muito próximos dos registados antes da pandemia de SARS-CoV-2: cerca de 6,2 milhões de episódios de urgência por ano. No entanto, há um indicador que merece destaque, o das chamadas falsas urgências, cujo peso no total dos atendimentos aumentou paulatinamente entre 2015 e 2023 e ronda agora os 40%. As regiões com maior peso de falsas urgências são também aquelas em que existe um maior número de utentes sem médico de família atribuído (Lisboa e Vale do Tejo e a região do Algarve).

No que diz respeito ao volume total de atendimentos nas urgências dos hospitais do SNS, que voltou aos níveis pré-pandemia, os médicos dizem que esse cenário era expectável, tendo em conta que os principais problemas das urgências continuam sem resolução à vista. “É natural que, quando nada muda de substancial (em termos de política de saúde e de problemas que estão mais que identificados nos serviços de urgência), os números sejam iguais ao período anterior à pandemia. Nada mudou“, critica o médico internista João Araújo Correia, que trabalhou mais de 30 anos na urgência do Hospital de Santo António, no Porto.

“Esses números não me surpreendem nada”, realça o diretor clínico do Hospital de São João, Roberto Roncon. “Não foram implementadas as soluções necessárias, que estão há muito identificadas“, reage a internista Adelina Pereira, presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina de Urgência e Emergência.

