Tânger Corrêa em entrevista: "Judeus podem ter sido avisados do 11 de Setembro"

“Judeus podem ter sido avisados do 11 de Setembro”

No seu livro, escreve que chegou a Israel, como diplomata, uma semana antes do 11 de Setembro de 2001. Diz que logo depois do atentado às Torres Gémeas se esperava um número grande de judeus entre as vítimas, mas que no final os números foram muito inferiores, porque, vou citá-lo, “nesse dia menos pessoas do que o habitual tinham comparecido ao emprego”. E acrescenta: “Terá sido talvez um alarme misterioso”. O que é que quer dizer com isto?

Quando cheguei a Israel, uma semana antes, estava muito cru. Era amigo do Shimon Peres, que era ministro dos Negócios Estrangeiros, com quem contactei imediatamente, e tinha dois ou três colegas, embaixadores de outros países que tinham estado comigo já noutros postos. Todos eles disseram que corria o boato de que ia haver uma coisa em grande nos Estados Unidos. Efetivamente, quando se dá o atentado, os jornais israelitas não esperaram pelo dia seguinte para dizer ‘cálculo do número de mortos = x’. Coincidia quase com o número de mortos de israelitas desde a criação do Estado de Israel. Depois, à medida que o tempo foi passando, chegou-se à conclusão de que o número de mortos era muito menor. Agora, se houve aviso ou não houve aviso, fica a dúvida no ar.

Mas acredita que houve um aviso através de via diplomática, por exemplo?

Não, via diplomática não.

Um aviso para que as pessoas não aparecessem no trabalho naquele dia?

Às vezes, as coisas são passadas de uma forma tão subtil, tão fora dos esquemas normais de comunicação… Tive vários outros exemplos na minha vida, que realmente não se dá pela passagem de informação, mas ela passa.

Portanto: os judeus foram avisados para não irem trabalhar naquele dia?

Podem ter sido, digo eu. Não garanto, porque não ouvi nada desses avisos. Agora, o que é facto é que estavam menos pessoas a trabalhar nas Twin Towers, que, como sabe, eram um local onde muitos judeus [trabalhavam].

Eram só menos judeus que estavam a trabalhar nesse dia?

90% ou 85% das pessoas que trabalhavam naquelas Twin Towers eram judeus.

Eram? Viu esse número?

Sim, os números divulgados na imprensa israelita na altura. 80 e tal por cento, sim.

E foram avisados para não ir trabalhar?

Não sei.

De alguma forma “misteriosa”?

Não estou a afirmar que foram avisados. Estou a dizer que é uma possibilidade.

E acredita que as autoridades norte-americanas sabiam e não acautelaram?

Não acredito. Não, os americanos nessas coisas são muito lineares. Talvez tenha sido um conjunto de circunstâncias. Mas sabe que estas coisas acontecem no mundo.