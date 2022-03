Ana Catarina Mendes. A eterna deputada subiu ao Governo, mas tem de lutar para manter o peso político

Particularmente relevante foi, no entanto, o momento em que, no Governo da geringonça, foi escolhida para número dois do partido, ou seja, como secretária-geral adjunta, tornando-se a chefe do aparelho socialista. Na altura já se especulava que poderia subir ao Governo, especulação que se adensou em 2019, mais uma vez sem efeito: nessa altura, a socialista acabaria por ser escolhida para suceder a Carlos César na liderança da bancada parlamentar do PS, tendo assim liderado o grupo parlamentar na fase final da geringonça (que formalmente já não existia).

Foram, de resto, vários os embates públicos com PCP e sobretudo Bloco de Esquerda, a quem dirigiu por várias vezes intervenções duras a partir do púlpito no Parlamento. Chegou a admitir não ter “querido acreditar” quando Costa lhe falou pela primeira vez na solução da geringonça, mas acabou a elogiar os méritos dessa arquitetura parlamentar.

Na bancada é apontada uma dificuldade acrescida destes anos: Ana Catarina Mendes passou quase todo o tempo como líder parlamentar em pandemia, o que significa que durante boa parte destes meses foi confrontada com um Parlamento a funcionar a meio gás ou mesmo em serviços mínimos, através apenas da Comissão Permanente. Mesmo assim, deixou trabalho feito com a aprovação da lei do teletrabalho (o trabalho é, de resto, uma das áreas em que se especializou) e da lei de bases do clima.

Ainda assim, nos anos como líder parlamentar, as opiniões na bancada dividiram-se entre quem gostou do estilo de uma líder “trabalhadora”, “leal”, e quem a considera demasiado “obediente” e alinhada com as vontades de António Costa.

Para quem a considera uma “criação” do líder, uma curiosidade: em 2020, substituiu Jorge Coelho no programa Quadratura do Círculo (antes na SIC, agora na TVI, na versão Circulatura do Quadrado) – um lugar de comentador que Costa já tinha ocupado antes de liderar o PS.

Além de deputada municipal, chegou a especular-se, nas últimas eleições autárquicas, que seria a grande aposta do PS para conquistar a câmara de Setúbal ao PCP. A conclusão foi, no entanto, que não seria benéfico o partido perder uma peça de primeira linha parlamentar no combate autárquico; avançou o deputado Fernando José e Ana Catarina, numa solução de compromisso e numa tentativa de somar peso ao ticket autárquico, foi candidata à Assembleia Municipal (ambos os órgãos foram ganhos pelos comunistas).

Qual é a experiência na área de governação?

A experiência, olhando para o currículo, é evidente: Ana Catarina Mendes termina os 27 anos seguidos de experiência parlamentar com uma passagem direta para o ministério dos Assuntos Parlamentares, pelo que lhe valerá o conhecimento que tem do Parlamento e também das outras bancadas. É, evidentemente, uma promoção – mas uma promoção que, apontam vários dirigentes socialistas, deixa a desejar.

Quais os desafios?

Começa-se mesmo por aí: o desafio maior será provar a utilidade e autonomia do cargo, num Governo de maioria absoluta em que o Executivo não terá grande necessidade de negociar com outras bancadas em pastas específicas ou na aprovação de Orçamentos do Estado, por exemplo. Talvez por isso esta quarta-feira, minutos depois de ter sido oficializada a nova posição que ocupará no Governo, tenha insistido por várias vezes em apontar para uma legislatura em que o “diálogo” entre partidos será essencial.