"Arriscamos a vida e não há sequer jornal." Media russos debaixo de fogo

Durante mais de 30 anos, sintonizar a rádio russa na 91.2 FM, em Moscovo, e na 91.5 FM, em São Petersburgo, significava ter a companhia da Eco de Moscovo. Mas, agora, nesta frequência já não se ouvem as vozes da maior rádio independente russa. Foram substituídas pelas da estatal Sputnik, um meio de comunicação social proibido na União Europeia, que a acusa de desinformação e propaganda ao serviço de Moscovo.

“No tempo da repressão estalinista havia pessoas postas na prisão e que depois eram mortas. Os apartamentos delas ficavam vazios, e davam esses apartamentos a pessoas próximas do governo. Parece que fizeram o mesmo com a nossa frequência de rádio.” O desabafo ao Observador é de Valery Nechay, que até ao início de março era editor-chefe da Eco de Moscovo em São Petersburgo. Era — já não é. A rádio fundada em 1990 por dissidentes soviéticos encerrou portas, depois da aprovação de uma polémica lei que torna o trabalho jornalístico independente quase impossível.

E a Eco não foi a única vítima. O histórico jornal Novaya Gazeta, cujo diretor Dmitry Muratov venceu um Nobel da Paz em 2021, suspendeu operações até ao fim da guerra na Ucrânia, depois de um segundo aviso do Roskomnadzor, o regulador, de que o diário estava a violar a lei dos “agentes estrangeiros”. A ordem de encerramento veio 32 dias depois da publicação da primeira capa sobre a guerra. “Rússia bombardeia Ucrânia”, lia-se na edição de 25 de fevereiro, onde um subtítulo na primeira página esclarecia que “o Novaya Gazeta considera a guerra uma loucura” e “não reconhece o povo ucraniano como inimigo”. “Fomos o único jornal a escrever isto”, conta ao Observador Kirill Martynov, diretor-adjunto do Novaya Gazeta.

Today's Novaya Gazeta front page. The title reads "Russia bombs Ukraine" and sub, in both Russian and Ukrainian, "Novaya Gazeta considers the war madness, it does not see the Ukrainian people as enemy and the Ukrainian language as enemy language". pic.twitter.com/HzwlEjB5wO

— Mariya Petkova (@mkpetkova) February 25, 2022