As vozes de Pedro Laginha: "A representação foi uma experiência até perceber que não havia outro caminho"

Por entre as fitas coloridas que enchem o Largo da Graça, os manjericos de papel que esvoaçam aqui e ali, as luzes penduradas de umas fachadas às outras, os cartazes de um vermelho vivo que não deixam dúvidas de qual é a marca de cerveja que aqui serve de patrocínio, Pedro Laginha destaca-se mais do que é habitual — ou, pelo menos, mais do que quando era adolescente e lhe apontavam o dedo nesta mesma zona da cidade. Tudo à sua volta é colorido, mas ele está vestido de preto da cabeça aos pés, uma imagem de marca que só abandonou uma vez quando uma personagem começou a passar do ecrã para a vida real sem ele dar conta.

Aos trabalhos em cinema, televisão, teatro, e até a voz de uma personagem no jogo The Last of Us, o ator soma agora a narração de Matar o Papa, o novo título dos Podcast Plus do Observador.

“Nunca tinha feito nada do género, portanto foi um desafio fantástico”, explica. Este ano já fez teatro e uma série, em outubro fará uma peça no Teatro da Trindade, encenada por Ricardo Neves-Neves, mas, antes disso, os próximos meses passam por feiras medievais. “É uma coisa que adoro. Ao fazer recriação histórica, estou a mostrar um pouco da nossa cultura, da nossa identidade, estou a recriar histórias da nossa História, o que é muito engraçado.”

Sempre devorou livros de História — além de gostar de Filosofia, Esoterismo e Psicologia — e é fã de romances históricos, “até mesmo aqueles romances de fantasia histórica de Marion Zimmer Bradley ou Bernard Cornwell”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

São temas que lhe enchem a imaginação desde que se lembra. Da própria infância — nasceu em São Jorge de Arroios, agora só Arroios, e cresceu na zona da Penha de França e na Graça, onde ainda vive — tem outra memória que lhe regressa à cabeça com frequência, uma imagem isolada que guarda com carinho. “Na Costa da Caparica havia uma casa de férias que era dos meus avós. Lembro-me de, durante a minha sesta, a minha avó entrar para me dizer olá e de eu estar acordado. É só isto, mas devia ter uns três ou quatro anos.”