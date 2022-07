Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Estamos na Rua das Escolas Gerais, numa Alfama que se esconde da confusão. Ouvimos o elétrico. O 28 dobra a esquina da estrada estreita e, do outro lado, conseguimos ver o número 88. Chegámos. Atravessamos, abrimos a porta e deparamo-nos com a equipa que, numa cozinha aberta, está encarregue dos últimos preparativos para o dia da inauguração. Encara-nos com um olhar de estranheza — afinal, são 17 horas e os clientes só vão começar a ser recebidos às 18. Os cestos de bambu estão à vista, prestes a acondicionar os dumplings chineses, naquela que é a noite de abertura do novo Aura Dim Sum.

O espaço deixa o seu lab na Bica — onde, com um número muito limitado de mesas, já ia recebendo clientes — para se instalar em Alfama oficialmente como um restaurante especialista na arte de criar as várias versões dos dim sums, bolinhos com massa e recheio chineses. Com chão em pedra, no espaço sobressaem painéis brancos e dourados, fixos numa estrutura de metal. Os tons transmitem a serenidade oriental e chama-nos a atenção uma mesa corrida em madeira, instalada a meio da estrutura do balcão. Que ideia feliz: acompanhada por cadeiras com encosto, soluciona o desconforto dos bancos altos sem apoio para as costas.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.