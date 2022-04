Blindados vencidos por tratores. Os erros estratégicos dos russos e as proezas militares dos ucranianos

E isso é uma mais-valia, lembra Vikram Mittal. “A Ucrânia está na defesa. Uma força de combate que está na defesa tem uma vantagem de 3 para 1 sobre uma força no ataque.”

Assim, Michael Clarke argumenta que os ucranianos inventaram um esquema só para defender a Ucrânia numa série de estruturas de comando flexíveis e descentralizadas. “Foi isso que fizeram tão bem e foram muito ajudados com armas. Mas eles espelharam… É a palavra errada… Eles contrastaram com os russos.” Onde os russos estiveram mal, os ucranianos estiveram bem.

“Mais um exemplo específico”, continua Michael Clarke. Os ucranianos têm um sistema de comando e controle que não foi comprometido pela guerra eletrónica russa. “Eles melhoraram-no a pensar na interferência russa, o que é sensato, e Elon Musk colocou satélites Starlink sobre a Ucrânia que, até agora, conseguiram resistir às tentativas de bloqueio russas. Eles estão a tentar bloqueá-los, mas ainda não conseguiram. Talvez consigam fazê-lo, em algum momento.”

[O vice-primeiro-ministro da Ucrânia partilhou no Twitter uma imagem das antenas da Starlink que foram enviadas para o país]

De novo, há uma contraposição entre as duas partes do conflito, sublinha o britânico. “Até agora, os ucranianos conseguiram ter um sistema de comando e controle que é seguro. Podem falar uns com os outros com segurança, enquanto que o sistema russo está escancarado. Uma das razões porque os ucranianos têm informação muito boa dos serviços secretos é porque os russos estão a falar em redes de comunicação aberta e até através de redes de telemóvel, porque o sistema deles não funciona bem. Para todo o lado que se olhe, as fraquezas russas contrastam com os pontos fortes ucranianos.”

Ainda antes de enumerar os erros estratégicos russos, Michael Clarke não tem dúvidas de que, até à data, Vladimir Putin está a falhar todos os objetivos que pensava atingir com esta guerra.

“Está a falhar, apesar de ir culpar toda a gente pelo falhanço”, argumenta o analista, lembrando que o presidente russo já começou a apontar o dedo aos militares e aos serviços secretos. “Toda a guerra é baseada numa ideia louca e errada de tudo o que aconteceu na Ucrânia e na natureza da sociedade ucraniana. É isso que é tão estranho, que a própria ilusão de Putin sobre a natureza da Ucrânia pareça ter dirigido todos os seus generais e os chefes dos serviços secretos a desenhar uma guerra completamente impossível de ganhar. É uma guerra que não pode ganhar.”

A Ucrânia, lembra Michael Clarke, é geograficamente enorme com mais de 44 milhões de habitantes, e não se consegue subjugar um país desse tamanho sem usar todo o exército, durante todo o tempo. “É a guerra mais estúpida, pelo menos no meu tempo de vida. Em comparação, faz com que a guerra do Ocidente no Iraque e no Afeganistão pareçam triviais. Foram intervenções feitas, em larga escala, por bons motivos, mas foram muito mal tratadas, muito mal levadas a cabo. E esta monumental asneira estratégica na Ucrânia fá-las parecer pequenos disparates”.

Outro exemplo de Comando de Missão, relembra Clarke, foi um ataque da marinha ucraniana à base perto de Mykolaiv: destruíram 30 helicópteros, e conseguiram entrar e sair. Perto de Kherson usaram uma tática semelhante para destruir 15 helicópteros estacionados, o que leva o analista a dizer que os russos não têm protegido as suas bases aéreas muito bem, já que os ucranianos estão a destruir muito equipamento enquanto as aeronaves estão no chão.

E nos céus? O poderio russo levava a crer que, nas primeiras horas da guerra, Kiev seria bombardeada do ar, até à capitulação de Zelensky. Mas isso não aconteceu.

“Nós, na comunidade de analistas militares, ainda estamos a coçar a cabeça à conta disso. Pensámos que seria uma campanha furiosa e curta. Esperávamos uma enorme campanha aérea nas primeiras 48 horas que apagaria completamente a Ucrânia. E nenhum de nós saberia o que tinha acontecido rapidamente”, defende Michael Clarke, que diz ainda não saber por que motivo é que isso não aconteceu.

“Não consigo dar uma resposta militar sensata para não ter acontecido, a não ser que, talvez, os russos tenham sobrestimado o que podiam fazer e talvez tenham pensado que poderiam assustar o governo de Kiev à aquiescência”, acrescenta o analista. Avança a hipótese de que o exército de Putin tenha pensado que iria amedrontar os ucranianos, levando-os a desistir. “Subestimaram-nos totalmente. Não consigo dar uma resposta sensata a por que motivo os russos não usaram todas as habilidades que sabemos que tinham naquele primeiro período. Não faço ideia. É incompreensível do ponto de vista de um analista militar.”

Há, no entanto, um ponto importante. Os pilotos russos só fazem 100 horas de voo por ano, enquanto que na NATO — que treinou os militares ucranianos — fazem-se pelo menos 200 horas. Por outro lado, todos os exercícios da Aliança Atlântica passam por trabalhar operações aéreas complexas, que têm de ser dominadas para atacar o inimigo num conflito armado. Os russos não têm o mesmo nível de treinos.