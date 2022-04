Erro ou estratégia de guerra. Por que motivo as guerras russas fazem sempre tantas baixas entre a população?

Encolher de ombros na Síria foi luz verde para a Ucrânia

“Na Síria, sentimos-nos abandonados pela comunidade internacional.” As palavras são do ativista Hamza al-Kateab, um médico sírio, refugiado em Londres. “Estou contente de que na Ucrânia estejam a receber respostas” do resto do mundo. Aos microfones da rádio CBC, Canadá, o médico, sempre com a voz embargada, falou de como a experiência síria e a ucraniana têm muitas semelhanças e muitas diferenças. Já na CNN, assina um texto de opinião onde conta como rapidamente percebeu que os hospitais eram os locais mais perigosos da Síria, já que eram alvos a abater pelos aviões russos. “Não haverá ética, nem boas maneiras, do seu inimigo russo”, escreveu Hamza al-Kateab.

Na rádio canadiana, não deixou de apontar o dedo aos líderes mundiais.“O falhanço em parar os crimes de guerra na Síria, ao longo de dez anos, foi uma luz verde para se cometer mais crimes de guerra e pisar mais linhas vermelhas”, defendeu o ativista no programa diário matinal The Current, que contou também com a presença de Yassin al-Haj Saleh, antigo preso político.

“Esta situação não estaria a acontecer na Ucrânia se o Governo russo tivesse sido condenado pelo que fez na Síria”, defende o escritor e ativista sírio. “Há continuidade entre as duas guerras.”

No mesmo programa, a analista Natasha Hall, do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, converge com estas opiniões. Especialista em emergências humanitárias, lembra que nos conflitos da Geórgia, da Crimeia e da Síria “quase não houve reação”. No fundo, os russos “foram testando as águas” e perceberam que não havia consequências de maior.

“Na Síria, vimos pessoas a matar cães para comer, como já está a acontecer em Mariupol. Vimos hospitais a ser atacados. E quase não houve reação”, acrescenta a analista. “Estamos a ver as consequências agora.”