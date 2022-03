A Rússia pode sair da internet? "Para isolar os russos não basta cortar cabos"

Por outras palavras, uma Rússia fora da internet não é um cenário fácil em qualquer das situações: ou no caso do Kremlin querer isolar-se do mundo, ao cortar o acesso a plataformas globais como o YouTube ou o Facebook e criar uma espécie de “internet como na China” (que tem um dos maiores sistemas de censura digitais nacionais, como contou Parmy Olson, especialista em tecnologia, à Bloomberg); ou, noutro caso, se países como a Ucrânia tentarem fechar o acesso do país invasor à rede — como o governo ucraniano tentou, sem sucesso, no início da guerra com um pedido ao ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, em português “corporação da internet para atribuição de nomes e números”), a organização sem fins lucrativos responsável pela gestão do “sistema de nomes de domínio” (DNS, na sigla em inglês), noticiou o ZDNet.

Basta olhar para este último cenário, de países terceiros quererem cortar a Rússia da rede, para se perceber a complexidade. Pupo Correia explica que não basta “desligar o DNS”. Isso “dificultaria” muito as comunicações mas “ainda seria possível” que os russos continuassem ligados à rede. Nem que fosse através “do IP”, exemplifica.

As siglas IP significam “Internet Protocol address” e são uma das principais chaves para se compreender esta questão. De forma resumida, é o verdadeiro endereço que cada website tem. Como clarifica Fernando Ramos, ao explicar que o “DNS não é fundamental”, apesar de vermos um nome, letras e palavras a identificar os sites — como, por exemplo, Observador.pt –, na verdade, utilizamos um endereço numérico para aceder a cada portal — o IP. O que o ICANN faz, a tal entidade a quem a Ucrânia se dirigiu no início de março (e a quem responde a associação portuguesa DNS.p), é funcionar como umas “páginas amarelas” que, automaticamente, associa o IP a um endereço fácil de recordar — é mais fácil decorar o endereço google.com do que 108.177.17.0/24, explica o especialista.

Por isso, mesmo que o ICANN tivesse aceitado o pedido do governo ucraniano, bastava “um navegador de internet como o Google Chrome”, para continuar a aceder aos sites que conhecemos, refere. Contudo, em vez de se escrever o nome, tinha de se colocar o número correspondente. Esta questão, diz o engenheiro informático, traz também problemas mais técnicos — os IP são mutáveis e há vários para cada website. Mesmo assim, seria possível, “teoricamente”, que, antes de ser “banida da internet”, a Rússia copiasse as bases de dados destas “páginas amarelas” para minimizar o possível estrago.