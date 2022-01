"Causa Própria". A nova série de crime da RTP que começou nos tribunais portugueses

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Chegava ao Campus de Justiça, em Lisboa, pela manhã e passava o dia inteiro com uma juíza. Do rio Tejo, no Parque das Nações, pouco ou nada via. As horas sucediam-se, os dossiers empilhavam-se, mas as dúvidas também iam sendo esclarecidas. Para Margarida Vila-Nova, esta rotina foi a parte mais interessante da preparação para a sua personagem em “Causa Própria” — a primeira de 12 séries de ficção que a RTP pretende transmitir em 2022 e cuja estreia acontece esta quarta-feira, 5 de janeiro.

“Estava muito longe da justiça, nunca tinha sido testemunha sequer, era um universo distante para mim. A juíza que tive o privilégio de acompanhar deixou-me esclarecer uma data de questões em relação aos dias de trabalho, às sessões, como é que se gere vida profissional e pessoal. Um juiz leva trabalho para casa, são horas sem fim”, explica ao Observador a atriz que interpreta Ana Martins, a juíza no centro desta história que vai colocar em causa todos os seus papéis: profissional isenta, mãe, amiga, ex-mulher.

A protagonista pode ser fictícia, mas a ideia para o guião de Edgar Medina e Rui Cardoso Martins partiu do livro Levante-se o Réu, exatamente deste último. Sucede a uma crónica do jornal Público com o mesmo nome e compila casos que, ao longo de décadas, encheram os tribunais portugueses. O processo para chegar ao resultado final — o primeiro dos sete episódios fica disponível na RTP Play às 12 horas de dia 5 e é exibido nessa noite, pelas 21 horas, na RTP1 — foi longo e sofreu várias alterações.

[o trailer de “Causa Própria”:]

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Foi penoso. Já tínhamos o projeto antes de ‘Sul’ [série criminal de 2019], mas acabámos por escrever e produzir essa série antes desta. Avançamos entre duas vagas da pandemia, com testes regulares, porque não podíamos esperar que isto acabasse. Eu e o Rui escrevemos e reescrevemos tudo desde o início”, conta.

Dois capítulos estão terminados e entregues ao canal. Os restantes continuam nas mãos dos produtores. “Ainda estou a ver erros, a corrigir coisas, a rever o som de episódios, é uma tarefa um bocado obsessiva. Costuma dizer-se que um artista nunca acaba a obra de arte, abandona-a. Eu sinto muito isso. São processos longos: escrita, financiamento, pré-produção, produção, montagem. Porém, ainda consigo chegar ao fim dos projetos e ver os episódios com prazer.”

Foi isso que sentiu Margarida Vila-Nova ao assistir à exibição das duas primeiras partes. “Estava a ver a série e só via os meus colegas a marcarem golos de meio campo.”

O ponto de partida para “Causa Própria” é o homicídio de um adolescente. O “rapazito”, como algumas personagens se referem a ele, parece não ter raízes ou grandes amigos naquela localidade para a qual se mudou há dois anos. Obviamente que as versões “não conheço”, “não vi”, “não sei de nada” rapidamente vão começar a apresentar falhas e a expor segredos de uma comunidade aparentemente pacata.