"Com 6% têm de olhar para nós como um partido que tem de estar no Governo"

“Com concorrência, não haveria necessidade de hospitais públicos”

Defendeu uma reforma do SNS para “introduzir liberdade de escolha dos utentes e a noção do Estado financiador e não do Estado prestador”. O que é que isto quer dizer na prática? Defende que haja hospitais públicos, por exemplo?

Pode haver.

Na prática o que é que isto quer dizer?

Deve haver os hospitais públicos ou privados onde as pessoas queiram ir. Basicamente, é isso que quer dizer.

Ou seja?

Se houver um hospital público a que as pessoas querem ir e esses hospitais recebem pelos atos médicos que praticam e as pessoas continuam satisfeitas e votam e dizem aos amigos, deve continuar a existir.

E tem de ter lucro?

Não. Um hospital público não tem de dar lucro. Mas, como os atos médicos num sistema como nós defendemos são remunerados da mesma forma seja qual for a forma de propriedade do hospital…

… Mas estava a dizer que em relação há Caixa que o Estado não deve estar no negócio dos bancos, mas deve estar no negócio dos hospitais?

A partir do momento em que não tem lucro não é um negócio.

Então o que quer dizer com “se as pessoas forem ao hospital e gostarem do hospital”? Como é que é feita essa avaliação?

Pela forma como as pessoas escolhem. O que é que nós defendemos: um sistema público de saúde deve manter as características universais, no sentido em que abrange toda a gente, não exclui pessoas para condições pré-clínicas existentes e deve ter concorrência de prestadores. É a única forma que permite a liberdade de escolha e, portanto, alguém se dirige ao seu hospital dirige-se porque é o hospital que está mais perto, onde está o médico que conhece ou o hospital que melhor o tratou da última vez, os critérios serão da própria pessoa, mas vai ao sítio que lhe dá mais jeito.

Mas aqui é uma exceção ao princípio de que todos os sítios onde haja concorrência o Estado não deve estar. Porquê?

O ponto de partida não é o mesmo. Ou seja, se estivéssemos a iniciar um sistema nacional de saúde provavelmente era absolutamente dispensável que o Estado fosse dono de hospitais e prestador de cuidados de saúde. Estando onde estamos, com 100% do SNS a ser prestado pelo Estado, com raríssimas exceções de algumas convenções, seria pateta dizer que vamos acabar com o Estado enquanto prestador. Estou convencido de que, a prazo, num sistema verdadeiramente concorrencial, não haveria necessidade de ter hospitais [públicos], mas isto é uma escolha das próprias pessoas.

E a saúde ser tendencialmente gratuita, concorda com isso?

Sim, claro. Embora o tendencialmente gratuito é sempre à primeira vista porque custa 14.500 milhões de euros operar o SNS, alguém o paga.

Tendencialmente foi colocado lá, creio eu, para evitar…

Não, é um termo constitucional. Ou seja, é para mostrar que não diferença aparente física em relação ao que hoje se passa, a única diferença é que tem muito melhor escolha. Qualquer prestador de serviços tem de ter um feedback imediato do serviço que está a prestar e, portanto, o feedback mais útil é a escolha da pessoa que tem de ser tratada e que quererá lá voltar ou poderá não querer lá voltar.

Mas qual era o vosso caminho, o das PPP que tem sido revertido por este Governo?

As PPP são um modelo intermédio, achamos que devíamos ir mais longe e arranjar subsistemas de saúde, como uma ADSE, que hoje está limitada a funcionários públicos, ex-funcionários públicos e os familiares, mas não há nenhum motivo para um sistema como aquele não funcionar para a população como um todo. Havendo vários subsistemas, porque é útil que haja concorrência, podemos estar a criar um sistema nacional de saúde que seja verdadeiramente concorrencial, que permita as pessoas escolher o sítio onde querem ser tratados e faça duas coisas que são muito importantes: dar uma noção de longo prazo ao tratamento dos problemas médicos das pessoas e isto permite que a medicina preventiva e as terapias mais caras sejam aplicadas mais cedo porque os subsistemas sabem que à la longue é uma maneira mais eficaz de escrever a doença e permite que os subsistemas tenham um incentivo para continuar a melhorar a sua prestação de serviço porque se alguém ao lado lhe está a “roubar quota de mercado” vão tentar perceber porquê e copiar as boas práticas.

Tem falado sobre a sustentabilidade da Segurança Social. Qual é a principal da IL diferente daquelas que têm sido tomadas para garantir a sustentabilidade?

Já propusemos um pilar de capitalização na Segurança Social em que capeávamos as pensões mais elevadas e permitíamos que as pessoas tivessem um pilar de capitalização na sua conta de Segurança Social. Hoje, em Portugal, a Segurança Social funciona como um modelo de transferência, há gente a gravar e gente a receber na mesma altura e os descontos feitos hoje são entregues diretamente a pensões hoje. Aquilo que está a ser descontado hoje ninguém está a conseguir garantir que daqui a 20 ou 30 anos ainda lá está. Este sistema absolutamente insustentável e mesmo com reformas mais baixas e impostos mais altos temos um problema de sustentabilidade e a única maneira de resolver é tentar que o sistema tenha uma capitalização inerente e que as pessoas tenham interesse nessa capitalização. Portanto, o nosso pilar de capitalização seria financiado através da redução da TSU paga pelo empregador, gostávamos que parte dessa TSU revertesse para aumentos salariais e teríamos a possibilidade de ser aplicada em capitalização para efeitos de reforma. Portanto, era um sistema misto de transferência de capitalização que dá muito maior sustentabilidade e maior capacidade de o sistema ir evoluindo, com a vantagem adicional: os fundos de pensões de capitalização são dos maiores de investidores da economia que existem nas economias desenvolvidas.

Mas quem quisesse podia deixar lá tudo?

Não, o nosso sistema é misto e até uma reforma máxima o desconto continuaria a reverter para a Segurança Social porque a transição de um sistema puro para um sistema misto não permitem essa solução.

O Estado português tem 731 mil trabalhadores……tem mais. Os meus números estão quase nos 750 mil.…

estes são os últimos números divulgados e, segundo os dados do Eurostat, 15% dos cidadãos empregados em Portugal são funcionários público, o que está abaixo da média europeia que é de 16%.