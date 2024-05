Como a AD tenta segurar o dia seguinte do seu Governo em três pontos

Explorar o medo de novas “geringonças”

Não há quase declaração aos jornalistas em que o cabeça de lista da coligação não garanta que as pessoas que tem ouvido na rua lhe dizem que “não querem voltar para trás, querem seguir em frente” — é curioso, porque a formulação é a mesma que o socialista Pedro Nuno Santos usou em toda a sua campanha das legislativas, mas para tentar manter a direita afastada do poder.

Em três dias de campanha — em que só dois foram de rua, já que no segundo se dedicou à preparação do debate de terça-feira –, Bugalho já correu três mercados e demora-se na conversas com as pessoas, sobretudo quem tenta fazer o seu negócio por entre as bandeiras e megafones que a coligação faz entrar pelos corredores sempre apertados de legumes e peixe fresco. Pára, pergunta se pode contar com o apoio, ouve e quase sempre conclui que existe uma “enorme frustração com nove anos que não foram tão bem conseguidos”. Em Setúbal soma queixas na área da habitação, da emigração, do comércio e saúde. Do bolso tira canetas da AD para brindar quem lhe dispensa um momento, mas em troca nem sempre leva a promessa de apoio solicitado. “As pessoas ainda estão à espera de soluções para a sua vida diária”, justifica sacudindo responsabilidades do Governo da AD e atirando-as para os “nove anos de governação socialista”.

Pelo Algarve e Alentejo, no primeiro dia da campanha, já tinha usado essa linha e nesse mesmo dia, ao fim da tarde, Montenegro juntou-se para ainda acrescentar um aviso a quem possa estar à espreita, com a tal frase de “qualquer que seja o resultado” nas Europeias isso não terá qualquer efeito na capacidade de liderança do Governo. É que a pressão tem apertado neste primeiro mês de governação sem uma maioria parlamentar e com o PS a conseguir fazer passar alguns projetos contra a vontade (e o voto) da AD e com o voto do Chega: fim das portagens nas ex-SCUT, redução do IVA da luz, aumento de despesa dedutível do arrendamento no IRS, alargamento do apoio ao alojamento estudantil.

Uma realidade que tem sido contestada pela coligação e muito atacada nesta campanha, com o independente Bugalho a entrar nessa frente de ataque para dizer aos eleitores que afinal “quem não consegue governar sem a extrema-direita é o PS, quem nem consegue sequer fazer uma campanha para as Europeias sem a extrema-direita é o PS, quem nem consegue aprovar nada no Parlamento sem o Chega é o PS, quem não tem futuro na democracia sem o Chega é o PS”, acusou em Évora.

Já em Santarém, esta quarta-feira, teve junto de si o vice do CDS Telmo Correia para lembrar que não votar na AD é dar força “aos que se juntam todos os dias para obstruir e complicar aquilo de que o país precisa”, “aos que todos os dias se juntam com os populistas em coligações negativas para não deixar mudar este país”.