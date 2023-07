Vários concorrentes do concurso do Ministério da Administração Interno (MAI) para a aquisição de uma plataforma unificada de segurança dos sistemas de videovigilância garantem que as especificações técnicas do caderno de encargos estão ‘feitos à medida’ de um dos concorrentes. Está em causa um investimento de cerca de 1,5 milhões de euros (valor base do concurso) em relação à aquisição desta plataforma, mas também um alegado condicionamento de um segundo concurso, neste caso para bodycams, num valor que pode ultrapassar os cinco milhões de euros.

O Governo optou por criar, em primeiro lugar, uma plataforma que reúna toda a informação de videovigilância do espaço público e centros comerciais, mas também das bodycams e só depois autorizar a PSP e a GNR a adquirir as câmaras individuais para os equipamentos dos seus agentes.

CCTV e VMS. Duas siglas estranhas que estão no centro da polémica ↓ Mostrar ↑ Esconder O VMS — Vídeo Management System é um sistema de gestão de vídeo (tradução literal da designação inglesa) para os sistemas de videovigilância. CCTV — “Closed-Circuit Television” (Circuito Fechado de Televisão em português) é a expressão técnica que costuma ser usada para descrever as câmaras de videovigilância. O Governo lançou um concurso para adquirir uma plataforma única que reúna todas as imagens de videovigilância autorizadas em Portugal e as das câmaras individuais (bodycams) que os agentes da PSP e da GNR usarão. Ora, o problema é que a tecnologia de VMS que o MAI está especificar no caderno de encargos do concurso para a contratualização da plataforma única de videovigilância e das bodycams não é compatível com muitas das câmaras individuais (bodycams) disponíveis no mercado.

