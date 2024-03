Consulta pública sobre o novo aeroporto. Vários aeroportos pequenos, parque de diversões na Portela e mudar nome que soa a "dog shit"

Há pronúncias fundamentadas com dados, estudos e anexos, há comentários de uma só página com propostas muito específicas ou com meras notas de cumprimentos pela excelência do trabalho realizado. Há preferências por todas as opções estudadas (e por algumas que ficaram de fora) e manifestações contra todas as opções estudadas.

Há quem questione: “Porquê mais um aeroporto?” e seja contra a construção de qualquer aeroporto, sobretudo na área metropolitana de Lisboa, apelando ao uso do dinheiro na infraestrutura ferroviária. E até há quem defenda que se passe mais tempo a discutir para se poder rever os planos de ordenamento regionais antes de chegar ao aeroporto.”Demoraria 4-5 anos, mas é certo que todos ganharíamos com este processo. Pelo menos ganhávamos assertividade.”

Foram cerca de 30 os particulares que enviaram o seu comentário na consulta pública promovida pela comissão técnica independente (CTI), antes de fechar o relatório com a recomendação final sobre a nova localização aeroportuária. Uma recomendação para a construção da infraestrutura no Campo de Tiro de Alcochete, numa primeira fase em complemento com Humberto Delgado, que foi aprovada pela comissão de acompanhamento esta sexta-feira.

Naquele que terá sido o processo mais participado sobre um investimento público em Portugal, há várias opiniões a contestar conclusões do relatório que irá fundamentar a decisão do Governo, além das posições contrárias já conhecidas da concessionária ANA e do promotor do projeto de Santarém, a Magellan 500.

O maior foco das críticas dirige-se às projeções de tráfego num horizonte de médio e longo prazo que, por assentarem numa expansão da procura elevada, terão como consequência o enviesamento das recomendações. É o que diz Silvino Pompeu. Este membro do conselho da Ordem dos Engenheiros defende que, ao estarem empoladas as projeções de tráfego, “beneficiam as soluções únicas, em particular o Campo de Tiro de Alcochete, e prejudicam as soluções duais, que têm menor capacidade para satisfazer”.