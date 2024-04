Cravos, sangue e uma “saraivada de tiros”: o cinema e a televisão contam a história dos mortos do 25 de Abril

Na Rua António Maria Cardoso, no Chiado, há uma placa junto a um condomínio de luxo. Inaugurada em 1980 por uma iniciativa de cidadãos lisboetas anónimos, nela se leem os nomes de quatro homens. Acima destes nomes, uma inscrição: “Aqui, na tarde de 25 de Abril de 1974, a PIDE abriu fogo sobre o povo de Lisboa e matou”.

O episódio tem ficado sistematicamente de fora da memória histórica e das reconstituições do que aconteceu no dia do golpe, os acontecimentos junto à antiga sede da PIDE parecem progressivamente esquecidos e os mortos do 25 de Abril, salvo raras homenagens (a placa acima referida é uma delas) e raríssimos trabalhos de investigação, permanecem desconhecidos de grande parte dos portugueses.

No entanto, nos 50 anos de Abril, a história parece estar a mudar. Do cinema à televisão, passando por memoriais permanentes às vítimas, os nomes são agora lembrados em diferentes momentos e de formas distintas. No cinema, pela mão de Rui Pedro Sousa, cuja primeira longa-metragem, Revolução (Sem) Sangue, se estreou nas salas nacionais há poucos dias; já na televisão, a RTP1 prepara-se para exibir Cravos Mas Não Só, um documentário centrado no tema, devolvendo o protagonismo a João Arruda, Fernando Giesteira, José Barneto, Fernando dos Reis e António Lage (este último não um civil, mas um funcionário da PIDE), as vítimas da queda do regime.

[o trailer de “Revolução Sem Sangue”:]

Diz-nos o realizador, ao explicar como começou este filme: “Sou um apaixonado por história e quando estava a pesquisar no Google por curiosidades sobre a história de Portugal, deparei-me com uma notícia de jornal e pela primeira vez, em 2021, fico a saber que no dia 25 de Abril morreram cinco pessoas na Rua António Maria Cardoso” revelou o cineasta de 38 anos. “Na escola nunca me ensinaram esta parte, os políticos todos os anos quando celebram o 25 de Abril não falam nestas pessoas… o que é que se passa aqui? Foi quando resolvi que esta história precisava de ser contada no cinema”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Mas se ao mesmo tempo a memória histórica já não é o que era, por outro lado não está assim tão longe que não seja ainda lembrada por alguns. O Observador falou com duas testemunhas que estiveram António Maria Cardoso e presenciaram o momento dos disparos da polícia política sobre a população, testemunhas que fazem parte do novo documentário da RTP. Uma delas, o cantor e imitador Fernando Pereira, chegou mesmo a ser detido pela PIDE, acabando libertado já no dia 26: “Foi à última hora, mas ainda ganhei as minhas credenciais de anti-fascista”, relembra com humor.

A camaradagem popular e uma tragédia que ficou esquecida

“A minha mãe ligava o rádio assim que se levantava, e ouviu o que se estava a passar antes de nos acordar. Dizia-me ‘não saias, não saias’. Mas eu tinha 19 anos, claro que saí”. Carlos Domingos, hoje com 69 anos, recorda-se bem da emoção que sentiu e do clima de mudança que cada vez mais se manifestava entre a sua geração. Quando a revolução saiu à rua, o então jovem universitário saiu com ela. “Fui mais cedo para as aulas, por assim dizer. Estive no Carmo desde as oito da manhã e vi tudo. A chegada dos primeiros carros de combate, os que depois se foram juntando ao movimento. (…) Estavam umas centenas de pessoas nas arcadas, e chegava cada vez mais gente”.

Na sua memória ficaram os gritos, as palavras de ordem e a camaradagem de uma revolução que, dos militares ao povo nas ruas, foi impulsionada pelo desejo de um novo futuro para os jovens. “Não nos podemos esquecer que aquilo foi um movimento corporativo, que tinha a ver com questões internas dos militares e com o fim da guerra. Porque toda a gente sabia que, assim que fizesse os 18, 19, 20 anos, ia lá bater com os costados”, sublinha.