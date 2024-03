De José Afonso a Tonicha, do Duo Ouro Negro a Vilar de Mouros: o ano em que a música portuguesa mudou e fez a mudança

Foram 12 textos, publicados ao longo de 2021. Celebravam-se, de forma óbvia, os 50 anos do ano de 1971. Mas, fechando o ângulo e dando-lhe a melhor das bandas sonoras, comemoravam-se cinco décadas de uma das mais memoráveis, inspiradoras e — acima de tudo — transformadoras colheitas da história da música popular portuguesa. Dizíamos: foram 12 textos, publicados à maneira de um por mês aqui no Observador. E em cada um deles, Luís de Freitas Branco elegia um disco, um artista, um momento ou um movimento que haveria de fazer história.

Agora, é desses 12 textos que nascem os 12 capítulos que compõem “A Revolução antes da Revolução”, o livro que conta uma história do Portugal musicado: como um lote irrepetível de obras, músicos e tendências empurraram a mudança até que ela acontecesse — artística, social e política. A banda sonora de um país em convulsão e em pleno processo de auto-conhecimento, renovada descoberta e liberdade.

A imortalidade conquistada por José Afonso, José Mário Branco ou Sérgio Godinho, as vozes de Tonicha e os poemas de Natália Correia, o rock’n’roll do Quarteto 1111 e do festival de Vilar de Mouros, o derrube de fronteiras do Duo Ouro Negro e de Bonga, o lugar do jazz e o lugar do fado. São muitos os protagonistas, são ainda mais as histórias, são eternas as canções. “A Revolução antes da Revolução” chega às livrarias esta quinta-feira, 14 de março, uma edição da Zigurate. Antes, publicamos a introdução do livro, texto inédito que serve de introdução para os capítulos seguintes, que conhecemos primeiro aqui no Observador (onde Luís de Freitas Branco é colaborador habitual) e que agora podemos ler de forma mais aprofundada.

▲ A capa de "A Revolução antes da Revolução", de Luís de Freitas Branco (Zigurate)

A senha da revolução foi a música popular portuguesa. O primeiro sinal, às 22 horas e 55 minutos de 24 de Abril, transmitido pelo Rádio Clube Português, foi uma canção vencedora do Festival RTP da Canção, E Depois do Adeus, interpretada por Paulo de Carvalho e composta por José Niza e José Calvário. Mas a revolução para estes músicos não foi em 1974. Três anos antes, Paulo de Carvalho “descobriu” que queria “fazer música”; José Calvário desistiu da carreira de economista; e José Niza, alferes miliciano em Angola, entre os mosquitos e os cadáveres, profetizou o final do Estado Novo: “As guerras fazem-se com militares. Mas os do quadro estão a ficar cansados. E os outros, revoltados.”

A segunda e definitiva senha da revolução, à meia-noite e 20 minutos, na Rádio Renascença, foi Grândola, Vila Morena, a canção-hino de José Afonso. Contudo, a rebelião musical de José Afonso também não aconteceu em 1974, nem sequer em Portugal. A 40 quilómetros de Paris, nos estúdios de Château d’Hérouville, o produtor José Mário Branco concebeu um cenário inusitado: quatro amigos abraçados, à moda alentejana, um frio de rachar, acima da gravilha, a arrastar os pés de madrugada, com o técnico de som agachado para captar o instante. Estávamos em 1971, o ano da revolução antes da revolução. Grândola, Vila Morena era o ápice de um sonho: a música popular portuguesa.

1971 foi o ano que mudou a música popular portuguesa. Hoje, “música popular portuguesa” é um termo arcaico, um trava-línguas, uma sequência de palavras desacostumadas ao ajuntamento. Qual o sentido de reunir estas palavras que tanto nos dizem sozinhas — a música, o popular e o português — numa expressão que, em pleno século XXI, não provoca qualquer espécie de efeito? Esqueçamos por um momento as entradas enciclopédicas² — sugiro a prática. Oiçam Cantigas do Maio, em que José Afonso resgatou a tradição musical portuguesa com versos anónimos e uma estrutura bitonal: “Minha mãe quando eu morrer/ Ai chore por quem muito amargou/ Para então dizer ao mundo/ Ai Deus mo deu ai Deus mo levou”. Mas o compositor era uma pessoa singular, de um tempo que nem democracia havia, e na mesma canção acrescentou um universo paralelo de paisagem multíssona e versos de furtiva consciência política: “Verdes prados, verdes campos/ Onde está minha paixão/ As andorinhas não param/ Umas voltam outras não”. José Afonso simultaneamente recuperou e corrompeu a tradição musical, concebendo a música popular portuguesa. Sugiro outro exemplo prático, ainda em 1971: Movimento Perpétuo. Carlos Paredes dividiu o álbum em dois: o lado A contém as primeiras composições do guitarrista, restritas à tradição e a Coimbra; o lado B contém as últimas criações, universais e amplas. É uma autobiografia que apresenta o percurso da música portuguesa: em frente, a olhar para trás. A canção não está estagnada, é composta de mudança, circula em movimento perpétuo.