"Deltacron" é o pior dos dois mundos ou um erro de laboratório? O que se sabe sobre os 25 casos no Chipre

A hipótese de co-infeção ganha força porque no Chipre “há muitos casos de pessoas infetadas com a variante Delta e muitos casos de pessoas infetadas com a Ómicron em circulação nos mesmos espaços”; e também porque “os materiais de sequenciação mais antigos são menos eficazes na identificação de trechos genéticos da Ómicron”. “Os verdadeiros recombinantes não tendem a aparecer até algumas semanas ou meses depois de haver co-circulação substancial. E nós só temos algumas semanas de circulação da Ómicron”, defendeu Thomas Peacock.

A “flurona” é um exemplo recente de co-infeção pelo vírus da gripe e pelo vírus da Covid-19. São milhares as pessoas que, nos últimos dois anos, foram infetadas pelos dois vírus ao mesmo tempo sem que daí tivesse resultado uma nova variante do SARS-CoV-2 com capacidade para vingar na pandemia. O caso mais popular é o de uma pessoa infetada recentemente em Israel com os dois vírus, mas a única diferença em relação às milhares que, antes dela, foram infetadas pela gripe e pela Covid-19 ao mesmo tempo é que ela era portadora do vírus da gripe A, que é especialmente transmissível em comparação com outras variantes gripais.

Contaminação em laboratório: a hipótese mais forte

Mas a teoria de que tudo não passa de um caso de contaminação de amostras no laboratório onde os 25 casos foram descobertos é a mais robusta. Os cientistas costumam organizar cada um dos casos numa “árvore filogenética”, que agrega as amostras em função das semelhanças ou diferenças que têm. Assim, quanto mais parecenças genéticas duas amostras têm, mais próximas elas surgem nesta espécie de árvore genealógica para os vírus do SARS-CoV-2. Acontece que, enquanto os casos de uma possível recombinação japonesa das variantes Alfa e Delta aparecem muito próximas num dos ramos deste esquema, os alegados casos de recombinação das variantes Delta e Ómicron estão totalmente dispersos. E isso é típico de situações em que as amostras não são fiáveis porque foram contaminadas.