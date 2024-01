É um de vinte pontos de propostas para a Educação do “Contrato com o futuro” do Livre, mas no XIII Congresso teve um lugar de destaque: a retirada da disciplina de Educação Moral e Religiosa do currículo das escolas públicas ocupou uma fatia substancial das intervenções deste sábado, com muitos (mas não todos) apoiantes do Livre a defender que a formação religiosa deve ser deixada ao critério das famílias e concretizada nas respetivas congregações religiosas.

Patrícia Gonçalves, coordenadora da mesa da Assembleia do Livre, foi uma das vozes a apelar ao respeito pelo princípio da laicidade da Escola Pública. “Há tanta coisa para aprender”, defendeu a líder da mesa do Congresso, criticando a oferta obrigatória da disciplina, mesmo que seja de frequência facultativa.”É uma escolha pessoal ter formação religiosa, o Estado não tem nada a ver com isso. As crianças e os jovens é que devem escolher e podem escolher aprender outras coisas”, afirmou.

Mas nem todos os participantes no Congresso concordaram com a proposta do programa provisório, que será votado para se tornar definitivo este domingo. Ismael Eduardo, a participar em modo remoto, defendeu que aprendeu muito “graças à religião” e à disciplina que escolheu ter. “No meu conceito de liberdade, devo escolher ter ou não ter essa disciplina. Na disciplina que tive, nunca falei de fé nem de ‘Avé Marias'”, assegurou. “Falava da História da religião e até mais profundamente da moralidade e da ideia de que uma pessoa se tem de comportar numa sociedade. Na escola pública temos visto o degradar do comportamento. Queremos uma sociedade em que as pessoas fiquem fechadas e não possam fazer aquilo que querem fazer?”, questionou.

