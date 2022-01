Elis Regina, 40 anos depois: as canções que continuam a enganar a despedida

A feminista

A carreira de Elis Regina pode metaforizar-se em dois grandes momentos: a Elis do cabelo comprido e a Elis do cabelo curto. Em ambas, já tinha o cigarro entre os dedos. “Numa época em que ninguém falava no empoderamento, ela falava muito no feminino. Mesmo quando ela não trocava o género na canção, ela falava sempre no feminino”, defende Luanda Cozetti. “E, quando não falava no feminino, falava no humano. Foi uma coisa que aprendi também com ela: as coisas não precisam de estar relacionadas connosco o tempo todo.”

As biografias referem que foi o produtor musical e primeiro marido de Elis Regina, Ronaldo Bôscoli – aquele a quem perguntou, antes de começarem a namorar, “você é veado ou me acha uma merda?” –, a desafiá-la a cortar o cabelo à Mia Farrow, o chamado corte pixie. Estávamos no final dos anos 60, era considerada uma aberração ter uma corte de cabelo à rapazinho numa sociedade conservadora como era a do Brasil, que não sentia ainda os novos ventos a soprarem em termos não só de sensualidade como de liberdade.

“O mundo ainda é muito dos homens. Não sou boba de falar tudo o que eu penso, senão amanhã ‘tô desempregada aí p’ra vida inteira. Aí passo o resto da minha vida aí sangrando”, chegou a dizer Elis.

Não ter papas na língua levou-a também para a maledicência. Elis era muito competitiva, queria ser a melhor. A sua grande rival era Nara Leão, uma cantora de voz e atitude dóceis em palco – tudo o que Elis não era. “A verdade é que Nara Leão canta muito mal, mas fala muito bem. No fundo, esta confusão toda é altamente promocional para ela”, chegou a dizer à revista Manchete, em 1967.