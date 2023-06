Beatriz está sentada no chão, os olhos pousados sobre as páginas que trouxe consigo. Chegou mais cedo, não fosse o diabo tecê-las. Desculpa-se por ser “novata nestas coisas”. Nunca deu uma entrevista a um jornal, o seu nome não está nas capas das revistas. Beatriz Maia, 29 anos, atriz, conseguiu a proeza de estar em todas as frentes sem ter sido, ainda, engolida pelo mediatismo.

No cinema, prepara-se para estrelar o próximo filme de Tiago Guedes, “Diálogos depois do Fim”, ao lado de Isabel Abreu. Na televisão, é a protagonista da série “Emília”, de Filipa Amaro, na RTP. No teatro, a passagem por “A Matança Ritual de Gorge Mastromas”, texto de Dennis Kelly que Tiago Guedes encenou no Teatro Nacional D. Maria II, ou as substituições no elenco de “Sopro”, de Tiago Rodrigues, levaram-na até um papel de destaque na peça-fenómeno “Catarina e a Beleza de Matar Fascistas”, sobre uma família que tem por tradição matar fascistas, ritual que Catarina (Beatriz Maia) se recusa a cumprir.

Não lhe tem faltado trabalho, mas Beatriz sabe que a falta dele ainda a pode voltar a atirar para trás do balcão onde trabalhou durante o curso na Escola Superior de Teatro e Cinema e onde chegou a vender uma caneta à encenadora brasileira Christiane Jatahy, que espera reencontrar. “Tenho perfeita consciência que isso é a realidade de muita gente. Fazes um espetáculo de teatro, uma série, e a seguir tens de continuar a trabalhar numa loja, num café”.

