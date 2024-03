"Estamos a criar uma nova sazonalidade": os Supertubos de Peniche estão de volta e têm três portugueses dentro de água

Desde logo, Frederico Morais. O surfista de 32 anos regressou à elite do surf mundial em 2024, depois de um ano fora do World Tour, e vai jogar em casa após ter ficado em 17.º e nono nas duas primeiras etapas da temporada. Depois de não ter conseguido o apuramento para os Jogos Olímpicos de Paris e de ter falhado os de Tóquio por ter contraído Covid-19, o grande objetivo de Frederico Morais é manter-se no principal escalão – para isso, precisa de ser um dos 24 melhores a meio da época, em abril, depois dos dois eventos na Austrália.

Depois, Kika Veselko. Num ano em que já se tornou a primeira mulher a competir no Capítulo Perfeito de Carcavelos, a surfista de 20 anos que é campeã mundial júnior recebeu um dos dois wildcards e vai surfar as primeiras ondas no World Tour em Supertubos. Por fim, Joaquim Chaves. O jovem surfista de 20 anos também recebeu um wildcard, apesar de não estar no World Tour, e vai estrear-se ao mais alto nível depois de se ter sagrado campeão nacional no passado mês de outubro precisamente em Peniche.

“Vai ser um dos momentos mais importantes da minha vida, se não o mais importante. Sonho em participar no World Tour desde que comecei a surfar e sinto-me muito privilegiado por poder estar no meio dos melhores do mundo, por poder vestir a licra e competir com pessoas que idolatro. É uma oportunidade que vou tentar aproveitar ao máximo, vou levar esta etapa como uma experiência. Estou muito contente. Vou dar o meu melhor para poder representar Portugal da melhor maneira. Estou com muita vontade”, disse o surfista ao Observador.