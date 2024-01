Com as eleições antecipadas à porta, o Chega vai apostar tudo numa convenção de “propaganda política” e deixar os problemas para resolver mais tarde. As listas para deputados só vão ser conhecidas depois da reunião magna, o que se prevê que contribua para um ambiente calmo e sem críticas às escolhas de André Ventura, mas está confirmado que haverá nomes de independentes nas listas a deputados, em particular ex-PSD.

Depois do muito criticado documento de nove páginas com que o Chega foi a votos em 2022, antes de André Ventura passar a ter companhia na bancada, o partido investiu em contributos de deputados, militantes e pessoas da sociedade civil de modo a alcançar aquilo que o presidente do partido descreveu como um programa “ambicioso e completo” para servir de “alternativa à bipolarização PS e PSD”.

Cristina Rodrigues, ex-deputada do PAN e assessora do Chega, é a responsável jurídica e coordenadora desse programa eleitoral, uma função que tinha sido de Gabriel Mithá Ribeiro nas últimas eleições. Apesar da contratação polémica, Cristina Rodrigues foi ganhando destaque no partido nos últimos anos e nos corredores do Chega há até quem aponte para a possibilidade reconquistar o lugar de deputada, desta vez com o símbolo de outro partido, mas o Observador sabe que pode ser cedo para essa aposta. Primeiro porque ainda há pouco tempo a ex-deputada tinha ligações ao PAN, um partido ideologicamente distante do Chega, e depois porque quando foi anunciada para assessora houve uma grande contestação no partido, que motivou até desfiliações.

