Um escritor que afirma escrever apenas sobre a verdade, ao mesmo tempo que alimenta ficções sobre si próprio e sobre os outros. Uma “espiral de tempo” que, à força da gravidade, é puxada para baixo, fazendo colidir passado, presente e futuro numa só narrativa, perpetuando os ecos e os erros de várias vidas. São estas as ideias centrais do regresso de Gabriela Ruivo ao romance, quase uma década depois de ter vencido o Prémio LeYa com Uma Outra Voz. Lei da Gravidade (Porto Editora) é, primeiro e sobretudo, uma ficção, algo que a autora faz questão de deixar claro em entrevista ao Observador. Ainda que admita que uma narrativa onde cabem relatos de abandono, pais ausentes, violência contra as mulheres e exemplos de precariedade entre as classes mais baixas possa ter uma leitura ativista, garante que a “intenção não é escrever manifestos” e defende que a literatura deve obedecer acima de tudo “à imaginação”.

Tal não quer dizer, contudo, que Gabriela Ruivo não tenha uma consciência social bem vincada. Muito pelo contrário. A viver no Reino Unido há quase 20 anos, a autora assume-se “preocupada” com Portugal. “A coisa que me faz mais impressão é termos um Governo dito socialista, mas que tem políticas iguais ou piores do que o governo do país onde eu vivo, que é um governo conservador”, lamenta, entre a desilusão e a surpresa: “Não sei como é que as pessoas conseguem, sinceramente”.

A publicação do novo livro serviu também de pretexto para uma conversa sobre literatura infantil, as raízes alentejanas da sua família (que foram exploradas em Uma Outra Voz), o papel das mulheres no meio literário e a capacidade das próximas gerações esbaterem as desigualdades atuais, com a convicção e a coragem de “não seguir os maus exemplos dos pais”.

