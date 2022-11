Não têm medo de falar, embora possam ficar nervosos em frente a grandes multidões. Apesar do que as gerações mais velhas pensam, não se consideram preguiçosos e querem ver mudanças no mundo. De forma sucinta, Gen Z é o nome que caracteriza a geração de pessoas que nasceram entre a segunda metade dos anos 1990 até ao início do ano 2010.

Mas são muito mais do que isso. Nasceram na internet, cresceram com um telemóvel no bolso e assistiram à evolução das tecnologias. Em conferências na Web Summit admitiram ter por hábito “seguir a corrente” e “ir com a moda”, mas também mostraram que não se preocupam só com as redes sociais.

Apesar da tenra idade, não se abstiveram de falar abertamente sobre os seus futuros e investimentos. Afinal, dentro de alguns anos serão a maioria dos trabalhadores mundiais e, alguns, os nossos futuros patrões. São uma geração que quer ser ouvida e procura ser levada a sério.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.