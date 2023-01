A transparência no exercício de cargos políticos é um dos desígnios do programa de Governo de António Costa e uma das prioridades do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa em discursos e intervenções. Mas depois de um mês de perguntas — com dezenas chamadas telefónicas e emails trocados — nem Governo, nem Presidência da República, nem Assembleia da República, nem as Forças Armadas querem dizer quanto custou a deslocação de cinco figuras do Estado ao Qatar durante o Mundial de Futebol de 2022. Uns foram de Falcon, outros em voos comerciais, mas ninguém quer dizer quanto custaram as deslocações. As respostas dadas pelas entidades ao Observador ou são espirituosas ou tão turvas com as dadas a Josef K. na obra de ficção “O Processo”, de Franz Kafka.

Eram para ser quatro, mas ao Qatar acabaram por ir cinco governantes: o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro António Costa (estes dois no avião Falcon 50), o presidente da Assembleia da República Augusto Santos Silva, a ministra Adjunta Ana Catarina Mendes e o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia (os últimos três em voos comerciais). O alojamento de todos foi pago pelo contestado Estado do Qatar, mas os voos foram suportados pelo Estado português.

Vamos então ao historial de não-respostas que é também um manual sobre a falta de transparência. No dia 9 de dezembro de 2022, há praticamente um mês, o Observador enviou o primeiro email à Força Aérea a questionar quanto custou a deslocação das figuras do Estado no Falcon ao Qatar.

Na resposta, o porta-voz daquele ramo das Forças Armadas, o coronel Manuel Bernardo da Costa, começava o jogo do empurra: “As questões relacionadas com viagens de Suas Exas o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República (PAR), o primeiro-ministro (PM) ou de qualquer outra entidade terão que ser endereçadas à Presidência da República ou aos respetivos gabinetes“.

