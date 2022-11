Está aprovada a ida de Marcelo Rebelo de Sousa ao Qatar para ver a seleção portuguesa no Mundial de Futebol. Apesar da polémica que rodeia a ida ao chefe de Estado, com vários partidos a pedirem ao Presidente da República que marcasse posição contra o regime do Qatar recusando viajar até lá, PS e PSD cumpriram o que tinham prometido e viabilizaram a viagem, contando também com a ajuda do PCP e a abstenção do Chega.

A discussão não se dividiu propriamente em relação ao que são as violações de direitos humanos no Qatar, uma vez que essas mereceram a condenação de todas as bancadas que têm representantes na Comissão de Negócios Estrangeiros (ou seja, todas menos o PAN e o Livre, que não têm assento ali). O problema é a interpretação que os vários partidos fazem sobre a autorização que a Assembleia da República deve dar para permitir as deslocações do Presidente da República ao estrangeiro.

Ora essas, lembrou o social-democrata Tiago Moreira de Sá, são uma questão de “agenda política” do Presidente, que não cabe ao Parlamento definir: “Este mundial é uma vergonha, mas para quem decidiu fazê-lo”, atirou, explicando que o PSD permitiria a deslocação para evitar no “caminho perigoso” de condicionar decisões do Presidente.

Argumentos muito semelhantes aos usados por Francisco César, do PS: “A Constituição é clara: a AR deve dar assentimento à ausência do território nacional, não um parecer sobre o objeto da deslocação”, lembrou. Ou seja, a autorização visa apenas garantir que a ausência do Presidente não “perturba o normal funcionamento das instituições” dentro de Portugal — “tudo o resto não está sob alçada da Assembleia da República”. Por isso, o PS lembrou que “mantém a condenação a todos os regimes que violem os direitos humanos”, mas separou as águas e aprovou a deslocação.

