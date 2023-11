Paira sobre nós um falcão peregrino. Observa-nos num movimento elíptico, de predador em busca de presa. Somos observados por ele, e não o contrário, embora possamos traçar um retrato seu em movimento. Quase como um panótico, teorizado pelo filósofo Jeremy Bentham, suscita-se um exercício de poder dominado por quem observa – neste caso, o animal sobre o espetador. Poderia recordar-se o filme Figures in a Landscape (1970), de Joseph Losey, em que dois fugitivos tentam permanecer ocultos face à perseguição vigilante de um helicóptero, cujo único desígnio é capturá-los. No nosso campo de visão, sobressaem diversos ecrãs. Estamos perante Barbary Falcon (in awe of), obra do artista português João Onofre, que abre a sua mais recente exposição Untitled (in awe of), patente na Galeria Cristina Guerra, que pode ser visitada até dia 18 de novembro. É o seu regresso às exposições individuais, depois da exposição antológica do seu trabalho apresentado na Culturgest, em Lisboa, em 2019.

Ao longo das últimas duas décadas – a caminhar para a terceira – João Onofre afirmou-se como um dos artistas portugueses mais importantes da sua geração. O seu corpo de trabalho reúne vídeo, desenho, escultura, fotografia, performance e obra sonora, e clarificou a sua abordagem como artista plástico e visual vital no panorama artístico contemporâneo. Se em 2019, a exposição Once in a Lifetime [Repeat] evidenciava esse lugar que tem vindo a ocupar, em 2023, regressar ao seu universo estético e plástico testemunha a sua relevância na contínua busca pela experimentação indeterminada. Na sua obra residem alguns dos grandes temas da história da arte, como a morte, o amor e o fracasso, que cruza com uma linguagem pontuada de referências à cultura pop, a artistas que surgiram muito antes dele e a um ideal onde não se escapa a uma certa ironia – como leitura sobre o tempo em que vivemos. ‘Quem tem medo de João Onofre?’, poderia dizer-se, parafraseando o célebre título da peça de Edward Albee. Inevitavelmente, a sua obra coloca-nos em confronto connosco próprios e ele é o realizador-arquiteto dessa película que traça um retrato sobre a arte e os seus modos de ver.

Na continuação desta sua recente mostra, estão presentes mais duas obras de Onofre: Untitled (It’s About That Time Corner Piece), a “prequela” de uma peça mostrada em maio deste ano no espaço Rialto6; e Untitled (trio of voices for (João) tenor, falsetto and ASMR — Buckley and Beckett’s Song to the Siren full on rotating platform 4:3 loading shimmer version), 2023. Em ambos os casos, a música surge como elemento fundacional ou que lhe serve de guia. No caso da primeira, peça de canto inspirada noutras feitas por artistas como Dan Flavin, Felix Gonzalez-Torres ou Bruce Nauman, João Onofre parte da partitura do tema It’s About That Time, de Miles Davis. As notas sopradas pelo trompetista Ricardo Pinto sob o vidro quente formam um conjunto de vasos, que surgem agora como esculturas. “De alguma forma, estas peças estão mais próximas da música em si do que uma gravação da mesma em disco”, diz. O seu resultado era indeterminado e, assim sendo, voltamos à experimentação que está, desde cedo, presente no trabalho do artista. Lida “com os limites industriais do trabalho em cristal” e cada uma das peças está agora selada, como se para prender a própria respiração que as criou.

