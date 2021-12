Limite de pessoas à mesa e confinamento total. Como outros países da Europa enfrentam a quinta vaga no Natal

Em Espanha, o Governo não anunciou até ao momento quaisquer medidas nacionais para enfrentar a Covid-19 durante as festividades natalícias. As regras estão antes a ser implementadas ao nível local: Andaluzia, Aragão, Canárias, Baleares, Cantábria, Catalunhas, Comunidade Valenciana, Galiza, Múrcia, Navarra, País Basco, Melila e Ceuta implementaram a necessidade de mostrar o certificado digital, mas só se os proprietários dos espaços — como restaurantes ou lojas — quiserem.

A Catalunha exige também que todos os contactos de alto risco com casos positivos cumpram quarentena obrigatória (tal como Portugal anunciou esta segunda-feira com a atualização da norma da Direção-Geral da Saúde). Navarra, Galiza, País Basco e Canárias também limitaram o número de pessoas que podem participar em celebrações familiares: um máximo de 10 pessoas de dois agregados familiares em locais de risco elevado; e de seis pessoas do mesmo agregado em locais de risco muito elevado. O primeiro-ministro Pedro Sanchez vai reunir na quarta-feira com o Governo para decidir se implementa ou não um pacote de medidas no Natal.

Espanha tem estado abaixo de Portugal no que toca à incidência de casos de Covid-19, mas ultrapassou na segunda-feira com uma subida em flecha nas 24 horas anteriores: os espanhóis passaram de 540 casos em duas semanas por 100 mil habitantes no domingo para 711 casos; enquanto Portugal sofreu uma subida ligeira no mesmo período de tempo.

