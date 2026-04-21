Mais polícias na rua, expulsões na PSP e GNR e a lição do Benformoso. Luís Neves no Parlamento com outras vestes, mas sem ser "camaleão"

Passado pouco mais de um ano, Luís Neves voltou ao Parlamento “com outras vestes”, mas com a promessa que não é “como o camaleão” quando o assunto é mudar de opinião. Palavra dada, palavra honrada: se há um ano disse que não havia relação entre criminalidade e imigração — distinguindo imigrantes de estrangeiros —, voltou a fazer o mesmo esta terça-feira na Sala do Senado. Confrontado, pela primeira vez, pelos deputados enquanto ministro da Administração Interna, prometeu voltar à mesa de negociações com PSP e GNR, disse querer mais polícias nas ruas, assumiu que já expulsou vários membros da PSP e da GNR e defendeu a necessidade de legalizar os imigrantes.

“É vital ter um documento, legalizar as pessoas, saber onde estão, quem são e onde moram”, posição que facilita não só a “integração” dos imigrantes como o trabalho operacional das forças de segurança, disse o ministro que ao longo das seis horas de audição, durante as quais não só nunca despiu a farda de polícia como recordou várias vezes o seu longo passado na PJ para suportar as respostas.

Com bastantes elogios aos polícias, que só não fazem mais, segundo Luís Neves, porque o Estado não consegue dar mais meios, defendeu que o lugar das forças de segurança é na rua e que as tarefas administrativas podem ser cumpridas por outras pessoas, libertando os elementos com formação policial para o contacto com a população, onde podem fazer a diferença.

Nesse contacto, reiterou, devem ser respeitados todos os princípios legais, mantendo sempre uma relação de respeito e proximidade entre polícias e cidadãos, sem que se ultrapassem os limites, como aconteceu no caso das suspeitas de violência policial e torturas na esquadra do Rato, em Lisboa. Para esses desvios, como já tinha dito no seu primeiro evento público como ministro, promete ser “inflexível” e anunciou que, desde que assumiu funções, já assinou “inúmeros despachos”, alguns com “muitos anos”, de “expulsão de membros das forças de segurança”.

Além de ter sido questionado, na tarde desta terça-feira, ao abrigo do estabelecido pelo Regimento da Assembleia da República — os ministros estão obrigados a comparecer no Parlamento, pelo menos, quatro vezes por cada sessão legislativa —, o ex-diretor da PJ foi ouvido por três temas distintos, a pedido do PS, do BE e do PSD. Tirando o pedido mais recente, feito pelos sociais-democratas, os restantes são tão antigos que ainda foram dirigidos à “Senhora ministra da Administração Interna”, como se lê no requerimento apresentado pelo grupo parlamentar dos socialistas, em julho.

O PS queria que o ministério abordasse as recomendações feitas pela Provedoria de Justiça, na sequência das queixas apresentadas à operação policial realizada na Rua do Benformoso. Também os socialistas, tal como o Bloco de Esquerda, apresentaram requerimentos dirigidos, ainda, à ministra sobre a acusação dirigida a vários agentes acusados de vários crimes, como tortura, sequestro agravado, violação e ofensa à integridade física.

O requerimento do PSD foi apresentado mais recentemente, a 23 de março, e dizia respeito ao “recente incidente ocorrido durante a Marcha pela Vida”. Na intervenção desta terça-feira, condenou os extremismos vindos da esquerda e da direita.