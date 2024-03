Manuel Abrantes, entre a sociologia e o romance: "Criei a Maria do Carmo, mas não inventei as histórias destas mulheres"

Uma história simples, contada de forma simples. Foi isso que Manuel Abrantes quis fazer no seu romance de estreia. Porém, as voltas que a vida da protagonista de Na Terra dos Outros dá são tudo menos uma estrada a direito e agarram o leitor desde o momento em que uma criança de 11 anos é atirada para dentro de um carro, com um casal que mal conhece, com destino a Lisboa. Objetivo: ser criada de servir na capital, durante o Estado Novo.

Entre continuar a viver na pobreza no interior, no meio de uma família numerosa, ou passar à frente o tempo de brincar para se transformar numa adulta (ou escrava) não há escolha fácil. A Maria do Carmo calha a Opção A (sem que ninguém lhe pergunte o que prefere, obviamente) e o que o futuro lhe reserva é igual ao de tantas outras raparigas daquela época: cozinhar, lavar, passar a ferro, muitas vezes sem direito a férias ou folgas e com um mísero pagamento ou nenhum (chegavam a ter apenas direito a cama e comida). Ainda sem saberem cuidar de si próprias, tinham frequentemente a cargo crianças da mesma idade — um cenário impensável atualmente mas que não é assim tão longínquo. O romance cresce e avança também com as mudanças de um país que passa de ditadura a democracia, uma capital que se expande a uma velocidade estonteante e com uma classe trabalhadora que tenta a todo o custo subir os degraus para chegar a uma vida mais folgada, sendo atirada para trás uma e outra vez.

Investigador e professor no campo da Sociologia do Trabalho e das Desigualdades, com incidência no serviço doméstico, Manuel Abrantes entrevistou muitas mulheres que foram “criadas para todo o serviço”. Todas juntas construíram um puzzle chamado Maria do Carmo, uma protagonista por quem torcemos a cada página e que conseguimos perfeitamente vizualizar, seja numa divisão trancada a engomar camisas imaculadamente brancas, num apartamento dos Olivais onde uma família debita e defende com orgulho os direitos dos trabalhadores entre o fumo dos cigarros e as músicas do final dos anos 70, ou perdida num país onde não entende a língua, iludida por um sonho de emigração que, rapidamente se percebe, nunca fará a sua sorte mudar.

A vida de Maria do Carmo, e das restantes personagens de Na Terra dos Outros que giram à volta dela, estende-se até à pandemia com curvas, desvios e recuos. A protagonista é heroína e mártir da própria história, é capaz de dar um passo no vazio ou de deixar-se morrer aos poucos, abandonada à solidão. É tudo em um e é isso que torna esta história tão real e mantém o interesse até ao fim.

Como sociólogo, a tentação de Manuel Abrantes fazer um ensaio sobre esta mulher podia ser grande. Por isso, teve de fazer um exercício oposto ao seu instinto e, garante, deixou-se levar pela narrativa, sem saber quando iria parar. Nascido em Lisboa, de pais igualmente alfacinhas, tinha uma inquietação sobre tudo o que se tinha vivido antes de ele nascer. Essa curiosidade, aliada à experiência profissional, fizeram-no tentar várias vezes começar a escrever um romance. Durante anos fez experiências e, quando teve em mãos um resultado que lhe agradou, enviou-o a uma editora que conhecia bem enquanto leitor. A Companhia das Letras reconheceu o valor de uma mulher invisível (até para ela própria) e Na Terra dos Outros acaba de ser publicado. O autor explica como foi escrever o romance de estreia.

▲ A capa de "Na Terra dos Outros", de Manuel Abrantes (Companhia das Letras)

Quem foram as Marias do Carmo reais que deram origem a esta Maria do Carmo?

O livro começou a germinar quando fiz um conjunto alargado de entrevistas a mulheres que trabalhavam como empregadas domésticas. Foi já há cerca de 12 ou 13 anos, no âmbito do meu trabalho como sociólogo, e conduziu à minha tese de doutoramento. Muitas dessas mulheres contavam que tinham vindo para Lisboa ainda crianças, algumas até mais novas do que a Maria do Carmo, com sete ou oito anos. Tinham vindo servir para casas de famílias abastadas, ou pelo menos mais abastadas do que a sua família de origem. Contavam a experiência de vida desde então até à idade que tinham à data da entrevista, já com meia idade ou uma idade mais avançada. É claro que estas experiências ressoam com histórias que nós já ouvimos aqui e ali. Todos nós sabemos ou conhecemos alguma pessoa que tenha passado por isto. É mesmo comum numa certa geração. Fiquei impressionado com o ponto de partida, o facto de serem crianças, e motivou-me ouvir os relatos contados pelas próprias: ir para uma cidade que não se conhece, com uma família que não é a nossa e descobrir o mundo a partir daí.

Não iam para ser crianças, iam com tarefas e responsabilidades de adultos.

Exatamente. Havia histórias muito curiosas, como por exemplo raparigas com nove ou dez anos que iam para Lisboa tomar conta de crianças com a mesma idade. Parece um pouco contraditório hoje mas, com essa idade, iam limpar a casa, fazer refeições, passar roupa a ferro, o que fosse preciso. E iam aprendendo e estabelecendo relações bastante complexas com as famílias que as recebiam — às vezes boas, às vezes más.

A história começa ainda antes do fim da ditadura e vai até à pandemia. É um intervalo muito grande, com referências temporais que o próprio Manuel não viveu. Como fez esse percurso tão extenso?

Foram vários passos. Tinha a ideia de escrever este livro há muitos anos e, portanto, fui fazendo algumas tentativas de começar. Não correram muito bem, tive de ler mais um pouco, mas foram todos aqueles anos que me permitiram amadurecer a história. A seguir, foi preciso também aprofundar a investigação. Tinha uma grande curiosidade sobre o que se passou 15 anos antes de eu nascer ou, pelo menos, de ter alguma memória. Acho que é normal termos esta inquietação sobre o que se passou aqui mesmo antes de nós chegarmos. Li muito, quer estudos sociológicos, quer históricos, quer literatura da época. Houve um livro fundamental, da Inês Brasão, O Tempo das Criadas, um estudo sobre o que era ser criada durante o Estado Novo e que vai até aos anos 70, que me ajudou muito. Depois de escrever, dei a ler uma primeira versão a várias pessoas que tinham memórias dessa época, queria que me dissessem se havia ali algo que parecesse implausível. Houve algumas anotações que me ajudaram a reescrever.