Foi há precisamente 30 anos que a Culturgest abriu pela primeira vez as portas ao público. Dedicada em exclusivo à criação contemporânea, a pluridisciplinaridade tornou-se rapidamente marca de água. Desde então que a instituição ligada à Caixa Geral de Depósitos e tornada fundação em 2007 manteve um papel significativo no desenvolvimento do tecido artístico de Lisboa e do país. Acompanha a carreira de encenadores e coreógrafos, produzindo novas criações e apresentando-as a um público diversificado, encomenda obras a artistas visuais, organizando exposições individuais e coletivas, realiza concertos de música de todos os géneros e apoia e acolhe os maiores festivais de cinema da cidade. Mantém-se, acima de tudo, como espaço singular na oferta cultural de Lisboa e de encontro entre as diferentes expressões artísticas.

Ao longo desta semana, a celebração do aniversário arranca com dois concertos de Ricardo Toscano: With Strings (dia 11) e Chasing Contradictions (dia 12), a inauguração da exposição Fantasma Gaiata — A Coleção da CGD, a 13 de outubro, com curadoria de Bruno Marchand, bem como a abertura de um novo espaço expositivo cujo primeiro evento, intitulado Ideias, Projetos e Envolvimentos, será dedicado às edições do escultor Alberto Carneiro; por fim, a noite de dia 13 continua na garagem do edifício com a Festa 30 anos da Culturgest, com DJ set de Pedro Ramos (rádio Futura). A propósito desta ocasião, o diretor artístico da instituição Mark Deputter esteve à conversa com o Observador sobre o balanço deste percurso, as ambições e desejos do seu mandato e as mudanças de panorama.

Um mês depois de ter começado o terceiro e último mandato à frente da instituição, Mark Deputter salienta o papel que a Culturgest continua a ter junto dos criadores, mas também como espaço aberto à vanguarda e aos novos públicos. Em 2022 tiveram 88 mil espectadores, naquele que foi o melhor ano de sempre para a instituição. Depois de alguns anos parada, a Culturgest retomou a sua política de aquisições na criação de uma coleção de arte contemporânea portuguesa, onde já existem mais de 1800 obras. Na senda deste trabalho, explica Deputter, está uma ideia de continuação e de investimentos renovados no equipamento do edifício que continuará a ser da Culturgest, mesmo com a saída da Caixa Geral de Depósitos (CGD) deste edifício onde serão instalados vários ministérios do Governo. “Está a acontecer neste momento, e há cada vez mais pessoas de serviços de governo que estão a vir para este edifício. Reagir a isso também será parte do meu trabalho nos próximos anos”, explica Mark Deputter referindo-se à ligação com a sede da CGD que ficará localizada num outro edifício.

