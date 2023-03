podcast |pòdecáste|

(palavra inglesa, de [i]Pod , marca registada norte-americana + [broad]cast, transmissão)

nome masculino

Ficheiro áudio ou multimédia, divulgado com periodicidade regular e com conteúdo semelhante ao de um programa de rádio, que pode ser descarregado da Internet e lido no computador ou em dispositivo próprio.

In Dicionário Priberam

Em 2014, o jornalista Andy Bowers, então produtor executivo dos podcasts da Slate, publicou um artigo na revista online americana para assinalar os dez anos do género, e praticamente elencou todos os defeitos dos podcasts narrativos.

Tendem a ser longos; raramente se tornam virais; e, se tiverem sucesso, podem alcançar algumas centenas de milhares de downloads — nunca centenas de milhões, como acontece todos os dias com vídeos de gatinhos ou, acrescentamos nós agora, que entretanto o TikTok já foi criado, de danças e coreografias.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.