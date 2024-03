Montenegro estreia fato de primeiro-ministro com tabu sobre Costa e garantias de estabilidade

O café que selou o virar de página

A cimeira do PPE, família política europeia a que pertencem PSD e CDS, estava marcada há muito (acontece sempre antes do Conselho Europeu) e não é sequer a primeira vez que Luís Montenegro se encontra com os seus parceiros europeus. Lá e cá, de resto. Ainda em dezembro, por exemplo, Roberta Metsola participou numa reunião do Conselho Estratégico Nacional do PSD, em Lisboa, já em clima de pré-campanha eleitoral. Aliás, além das habituais participações nas cimeiras organizadas pelo PPE, onde há sempre espaço para reuniões bilaterais com os vários protagonistas (Manfred Weber, Angelika Winzig, Alberto Feijóo, por exemplo), Montenegro foi participando em sessões de formação organizadas pela sua família política europeia pensadas para preparar os líderes que compõem o PPE, transmitir as principais orientações e, naturalmente, receber os contributos de quem está à frente dos partidos em cada país.

Em vésperas de eleições europeias, onde se vai discutir a composição do próximo Parlamento Europeu, o novo equilíbrio de poderes e a distribuição de pastas entre as várias famílias europeias, este foi um sinal importante para os socialistas e para António Costa, que ainda manterá intacta a aspiração de vir a ser presidente do Conselho Europeu: em Portugal, o centro de decisão mudou. O sonho europeu de Costa dependerá sempre da boa vontade do PPE e da correlação de forças que resultar das próximas eleições europeias — e Montenegro terá uma palavra a dizer.

De resto, os dois – Montenegro e Costa – encontraram-se e tomaram um café no Sofitel Brussels Europe, onde a comitiva portuguesa tem por norma instalar-se. O encontro, garantem ao Observador fontes sociais-democratas, não foi planeado, ainda que, na véspera, António Costa tenha sinalizado a forte possibilidade de se encontrarem esta quinta-feira. Os dois surgiram à frente das câmaras, para eternizar momento, e logo depois o socialista convidou o sucessor para um café, no interior do hotel.

Aparecer ao lado de Montenegro, agora membro de direito reforçado do PPE, ajuda naturalmente às aspirações que António Costa possa ainda ter. Pelo menos, não prejudica. À saída, em declarações aos jornalistas enquanto caminhava pelo Parc Léopold com a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, em Bruxelas, Montenegro assumia a boa relação institucional entre os dois e não escondia a boa disposição.

“Até posso confidenciar que nos temos encontrado quase sempre que há reuniões do Conselho Europeu, têm acontecido esses encontros, até aqui António Costa no exercício da sua função de primeiro-ministro e eu de líder da oposição, e a partir de agora com a assunção da responsabilidade, que ele teve até aqui, da minha parte, e ele com outros projetos seguramente”, disse.

Ora, nos últimos dois dias, Montenegro foi duas vezes desafiado a esclarecer se o futuro governo apoiaria ou não uma eventual candidatura de António Costa a presidente do Conselho Europeu. Nas duas vezes, o novo primeiro-ministro recusou responder à questão: “É prematuro dizer seja o que for sobre isso”, repetiu esta manhã. Para ser bem sucedida, essa candidatura terá de contar com a boa vontade do PPE; e é muito difícil imaginar essa campanha de António Costa sem o apoio do Governo português e do primeiro-ministro.

Para já, garante-se no PSD, é de facto muito cedo para se dizer se o governo da Aliança Democrática verá ou não com bons olhos essa eventual candidatura. Até porque há muitos pratos a rodar no ar ao mesmo tempo: ainda europeias, há vários países a ir a votos e a escolher os futuros governos; depois das europeias, é preciso ver como ficam as famílias europeias e qual é o peso relativo de cada uma, sendo que é provável, nesta altura, que o PPE saia vencedor dessas eleições.

Só depois disso será possível ter uma noção sobre a distribuição de pastas que vai exigir e será ou não um socialista a ocupar o cargo de presidente do Conselho Europeu. Confirmando-se esse cenário, que não é inverosímil, é preciso perceber se António Costa tem de facto vontade de abraçar esse desafio — ainda falta perceber como se vão desenrolar as suspeitas judiciais que recaem sobre o primeiro-ministro cessante e de que forma é que isso pode condicionar o futuro político do socialista.