Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quando, em 1992, com apenas 15 anos, Giorgia Meloni se filiou na Fronte della Gioventù, a Frente Juvenil do Movimento Social Italiano (MSI), fundado em 1946 por oficiais de Mussolini e até hoje considerado um dos maiores movimentos neofascistas da Europa Ocidental, o partido já não organizava Acampamentos Hobbit para os jovens, abrilhantados por atuações da banda La Compagnia dell’Anello, a Irmandade do Anel.

O que não significa que a líder do Fratelli d’Italia, Irmãos de Itália, o partido de extrema-direita que ela própria ajudou a fundar em 2012, na esteira do MSI, não tenha herdado a devoção à saga “O Senhor dos Anéis”, comum ao pós-fascismo italiano pelo menos desde meados da década de 70 do século passado — altura em que se popularizaram as críticas dos progressistas, que rotularam a obra como “um conto de fadas escapista e reacionário”, e a fantasia de J. R. R. Tolkien foi adotada pelos neofascistas, ávidos de novos símbolos e heróis, explicou recentemente na revista Spectator Nicholas Burgess Farrell, jornalista e autor de “Mussolini: A New Life”.

“Nos anos 70, a direita italiana procurava símbolos, uma mitologia para a ajudar a combater a esquerda que fosse uma alternativa ao Império Romano, que estava demasiado associado ao fascismo”, contextualizou ao britânico Times Lucio Del Corso, professor da Universidade de Cassino e coautor de um livro sobre o assunto. “Podemos encontrar heroísmo e luta contra o mal em todo o lado. O que era diferente no Senhor dos Anéis era que a esquerda não tinha reivindicado o livro em Itália, pelo que a direita era livre de tomar posse dele e de o interpretar da forma que quisesse.”

Durante a adolescência no partido, a mulher que agora lidera as sondagens em Itália e é apontada como a mais que provável próxima primeira-ministra do país — e a primeira mulher no cargo — vestiu-se a rigor e fez representações públicas para crianças da obra do escritor britânico, juntamente com outros ativistas, em Roma.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.