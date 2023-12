Em Anata, o governo israelita apoderou-se das terras parcela por parcela, anexou parte da cidade a Jerusalém, ergueu um muro de separação para cercar o centro urbano e confiscou o resto para criar quatro colonatos, construiu vários postos avançados de colonos, uma base militar e uma auto-estrada segregada, dividida ao meio por outro muro, que impede os colonos de avistarem o tráfego palestiniano, a piscina natural e a nascente foram transformadas numa reserva exclusiva para israelitas.

É assim que o jornalista Nathan Thrall ,judeu norte-americano a viver em Jerusalém, relata a vida daquela pequena cidade da Cisjordânia no livro Um dia na Vida de Abed Salama – Anatomia de uma Tragédia em Jerusalém, publicado nos Estados Unidos e agora em Portugal (ed. Zigurate). O que começou por ser um artigo para a revista The New York Review of Books, centrado na vida do palestiniano Abed Salama, evoluiu para livro e o jornalista foi à procura das histórias verídicas de outras pessoas para complementar a trama.

A história central é a de Abed, pai de uma criança que segue num autocarro que tem um acidente. O que aconteceu? Onde estão as criaçãso? Em que hospital está o filho de Salama? E como é que o protagonista, palestiniano, vai conseguir navegar através da estrutura israelita para conseguir ter informações sobre o acidente? Como é que ele vai encontrar o filho?

