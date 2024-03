"Neve Gelada". Há 50 anos, na Guiné, contra o PAIGC, a última grande operação do Exército Português em África

Não foi o adeus às armas, mas é como se tivesse sido. A actividade operacional a que aquela guerra obrigava manteve-se nos seus níveis normais. Mas operações em larga escala, como aquela, de planeamento exigente, movimentando larga soma de efectivos e material, essas ficaram por ali. Não houve mais nenhuma, nem ali, na Guiné, nem em Angola ou em Moçambique. Foi, por isso, a última grande operação militar das Forças Armadas Portuguesas (FA) na guerra colonial.

Era mais ou menos um mês o tempo que faltava para a eclosão do golpe militar do 25 de Abril na Metrópole e da abertura do processo descolonizador que se lhe seguiu – acontecimentos que muito tinham ficado a dever à usura e ao desgaste provocados pelo arrastamento de uma guerra para a qual cada vez menos se ia descortinando um fim militar. Continuava válida a máxima segundo a qual um exército regular podia fazer frente a uma guerra subversiva, mas não a podia derrotar, como ficara demonstrado na Malásia, no Quénia ou na Argélia.

O novo Comandante-Chefe da Guiné, general Bettencourt Rodrigues, aplicando ali uma maneira de proceder trazida de Angola – nunca perder a iniciativa, reagir prontamente a acções do adversário, eram os princípios que o guiavam – ordena o lançamento de uma operação destinada a “aniquilar, no mínimo a desarticular a presença do IN na região compreendida entre a fronteira do Senegal, Canquelifá, Cofa e Patom”. O sugestivo nome dado à operação é “Neve Gelada”.

Fazia algum tempo que Canquelifá, no NE da Guiné, em especial o quartel onde na altura estacionava a Companhia de Caçadores (C.Caç) 3545, do comando do capitão miliciano Fernando Cristo, homem de Coimbra, vinha sendo alvo de acções de flagelações do PAIGC, com o emprego de canhões sem recuo e morteiros 120. Em toda a zona envolvente ocorriam amiúde emboscadas e minagens destinadas a dificultar os reabastecimentos da posição. Há dois meses que a companhia não era reabastecida de víveres. Numa tentativa de aliviar a pressão ou prevenir surpresas, a companhia já fora reforçada com um pelotão de artilharia e outro de milícias.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Acções de reconhecimento aéreo e outras, em especial baseadas em redes de informadores, permitem identificar duas “bases de fogos” (BfIn) do PAIGC, uma em Sinchã Jidé, outra em Gandemba. É daí que partem as flagelações. São montadas de manhã, nos dias escolhidos para as flagelações, com material e pessoal trazidos em viaturas procedentes do “lado de lá” da fronteira, no Senegal, aonde tornam depois de “concluído o trabalho”. Por aqueles tempos começaram mesmo a manifestar-se indícios de que o PAIGC poderia estar a preparar um assalto a Canquelifá – o que por si só, independentemente do desfecho disso, constituiria sempre um revés.

A força mobilizada para execução da “Neve Gelada” é constituída por três companhias do Batalhão de Comandos Africanos (BCmdsAfr), distribuídas por outros tantos agrupamentos, que recebem os nomes Alfa, Bravo e Charlie. No total, 450 homens. Foram igualmente mobilizados dois caças Fiat G-9, mantidos em alerta em Bissau, e quatro helicópteros, dois dos quais armados. O comandante da força e da operação é o major “Comando” Raul Folques. O 2º comandante é o capitão “Comando” Matos Gomes (que anos volvidos, inicialmente sob o pseudónimo Carlos Vale Ferraz, se lança numa actividade literária com enfoque na guerra de África). O oficial de operações é o capitão, também “Comando”, Batista da Silva.